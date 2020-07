La Ssa no presenta semáforo epidemiológico por "inconsistencias"

Este viernes, la Secretaría de Salud no presentó semáforo epidemiológico, luego de detectar rezagos en la información de diversas entidades federativas, la cual era necesaria para evaluar los indicadores y designar un nivel de riesgo.

Decidimos no presentar el semáforo de riesgo para la próxima semana porque identificamos que no es consistente en todos los estados la información que se transfiere para evaluarlo. Dejo claro que no son todas las 32 entidades. Dialogaremos con las autoridades sanitarias estatales pic.twitter.com/SEPmGGmx0E — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) July 11, 2020

"Esperábamos ver semáforo, decidimos no presentarlo porque identificamos que hay información no consistente en todos los estados, hay estados en que la información que tenemos a la mano no son consistentes, pensamos que había desfase, pero no, entonces vamos a evaluar y vamos a replaticar con las entidades federativas, no son las 32, pero no podemos presentar un semáforo nacional cuando habrá huecos", detalló el subsecretario Hugo López-Gatell.

En la presentación del semáforo epidemiológico pasado, en el país había estados en naranja y en rojo, aún ninguno en amarillo y mucho menos en verde.

JM