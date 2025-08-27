Uno por uno, todos los programas del Bienestar que se pagan en septiembre: Montos, fechas y más

Durante septiembre de 2025 , millones de personas inscritas en programas sociales recibirán sus depósitos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. El monto y la fecha de pago varían según el tipo de apoyo, ya que algunos se entregan cada mes, otros cada dos meses y algunos solo una vez al año.

Programas con pago programado en septiembre

Pensión para Adultos Mayores: Seis mil 200 pesos cada dos meses.

Seis mil 200 pesos cada dos meses. Pensión para Personas con Discapacidad: Tres mil 200 pesos bimestrales.

Tres mil 200 pesos bimestrales. Mujeres Bienestar: Tres mil pesos cada dos meses.

Tres mil pesos cada dos meses. Apoyo a Madres Trabajadoras: entre 830 y tres mil 600 pesos bimestrales, según el número de hijos.

entre 830 y tres mil 600 pesos bimestrales, según el número de hijos. Jóvenes Construyendo el Futuro: ocho mil 480 pesos mensuales, además de capacitación y seguridad social; el pago se realiza el día 28 de cada mes.

ocho mil 480 pesos mensuales, además de capacitación y seguridad social; el pago se realiza el día 28 de cada mes. Sembrando Vida: Seis mil 450 pesos mensuales, además de insumos agrícolas y apoyo técnico.

Fechas de pago según la letra del apellido

Para los programas bimestrales, los depósitos se organizan por orden alfabético del primer apellido . La Secretaría del Bienestar publica un calendario oficial al inicio de cada mes, donde los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta que les corresponde.

Se recomienda que para el cobro se consulte el calendario oficial antes de acudir por tu apoyo; llevar contigo tu tarjeta del Banco del Bienestar, evita ir en horas pico para reducir tiempos de espera y utiliza cajeros autorizados para retirar el dinero de manera segura.

Los pagos de septiembre representan un apoyo económico fundamental para sectores como adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras, jóvenes en formación y trabajadores del campo.

EE