Beca Rita Cetina: Así puedes recuperar tu contraseña o usuario de la Llave MX

Si planeas solicitar la Beca Rita Cetina, recuerda que el registro en línea abre el 15 de septiembre y es obligatorio contar con una Cuenta Llave MX. Este sistema digital permite a los estudiantes de secundaria acceder al apoyo bimestral, pero si olvidaste tu contraseña o usuario, aquí te explicamos cómo recuperarlos fácilmente.Sigue estos pasos para restablecerla:Si no recuerdas tu usuario, haz lo siguiente:Ten listos estos documentos para el registro del 15 de septiembre:No dejes pasar la fecha. Asegúrate de tener acceso a tu Cuenta Llave MX para completar el trámite sin contratiempos.SV