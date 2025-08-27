Miércoles, 27 de Agosto 2025

Beca Rita Cetina: Así puedes recuperar tu contraseña o usuario de la Llave MX

Asegúrate de tener acceso a tu Cuenta Llave MX para completar el trámite sin contratiempos

Por: El Informador

Este sistema digital permite a los estudiantes de secundaria acceder al apoyo bimestral. UNSPLASH.

Si planeas solicitar la Beca Rita Cetina, recuerda que el registro en línea abre el 15 de septiembre y es obligatorio contar con una Cuenta Llave MX. Este sistema digital permite a los estudiantes de secundaria acceder al apoyo bimestral, pero si olvidaste tu contraseña o usuario, aquí te explicamos cómo recuperarlos fácilmente.

¿Olvidaste tu contraseña?

Sigue estos pasos para restablecerla:

  • Entra a llave.gob.mx.
  • Da clic en “Olvidé mi contraseña”.
  • Ingresa el correo electrónico asociado a tu cuenta.
  • Revisa tu bandeja de entrada y sigue el enlace que recibirás para crear una nueva contraseña.
  • Establece tu nueva clave (debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número).

¿Perdiste tu usuario?

Si no recuerdas tu usuario, haz lo siguiente:

  • Ve a llave.gob.mx.
  • Selecciona “Olvidé mi usuario”.
  • Ingresa tu CURP y da clic en “Consultar”.
  • El sistema te mostrará tu correo o teléfono registrados para que puedas volver a ingresar.

Requisitos para registrarte a la Beca Rita Cetina

Ten listos estos documentos para el registro del 15 de septiembre:

  • CURP del estudiante y del padre, madre o tutor.
  • Número de teléfono.
  • Correo electrónico.
  • Identificación oficial vigente.
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

No dejes pasar la fecha. Asegúrate de tener acceso a tu Cuenta Llave MX para completar el trámite sin contratiempos.

SV

