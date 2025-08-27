El calendario laboral de 2025 contempla un total de siete días de descanso obligatorio en México, conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. Hasta el momento, ya se han celebrado cuatro de ellos, por lo que aún quedan tres fechas no laborables en lo que resta del año.

Los días ya transcurridos incluyen: el 1 de enero (Año Nuevo), el 3 de febrero (por el Día de la Constitución), el 17 de marzo (en honor al natalicio de Benito Juárez) y el 1 de mayo (Día del Trabajo). Estos días fueron considerados de descanso oficial y no laborable para la mayoría de las personas trabajadoras.

De acuerdo con la legislación vigente, los días feriados que aún faltan por celebrarse en 2025 son: el martes 16 de septiembre (Día de la Independencia), el lunes 17 de noviembre (en conmemoración de la Revolución Mexicana) y el jueves 25 de diciembre (Navidad). Estos días deben ser respetados como descanso obligatorio.

En caso de que una persona deba laborar durante un feriado oficial, la Ley Federal del Trabajo estipula en su artículo 75 que el pago correspondiente debe ser triple: el salario normal más el doble por trabajar en día inhábil. Esta medida busca compensar el esfuerzo de quienes prestan sus servicios en fechas que normalmente serían de descanso.

Además, si el feriado coincide con un domingo, la empresa debe añadir una prima dominical del 25% sobre el salario diario, conforme al artículo 71 de la misma ley. Con esto se garantiza una remuneración justa a quienes trabajan en días festivos o fines de semana establecidos como descanso obligatorio.

SV