El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le preocupa la alerta que emitió la Embajada de Estados en México por el bloqueo y manifestaciones violentas que han hecho taxistas en Cancún, Quintana Roo, quienes están en contra de que Uber opere en ese destino turístico.

"Ya se está resolviendo este caso, me llamó mucho la atención que hubo demasiada difusión"

De forma sarcástica, López Obrador señaló que se "están exagerando un poquito" estos hechos, y acusó que cuando está de por medio el dinero, "los biyuyo", siempre se magnifican las cosas, y descartó que su gobierno vaya a enviar a la Guardia Nacional ante estas protestas.

En su conferencia de prensa matutina, el Presidente destacó que hay diálogo con los inconformes y el conflicto está siendo atendido por la gobernadora Mara Lezama (Morena).

Hubo demasiada difusión sobre el conflicto entre taxistas y choferes de @Uber_MEX en #Cancun, #QuintanaRoo. Son intereses, cuando se trata de dinero siempre se magnifican las cosas, dijo el presidente @lopezobrador_. #Mañanera @Notimex @Notimex_TV pic.twitter.com/Mku3E1ENEI — Francisco Estrada (@betoestrada_75) January 25, 2023

Gobernadora garantiza seguridad a turistas

"Ayer estuvo Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, y ella informó que están atendiendo este problema, que hubo en efecto un paro de medio día, tres, cuatro horas, y aún cuando hay esta confrontación se garantiza que los turistas y que los que utilizan el aeropuerto podrán entrar y salir, y que ya están buscando la solución del caso", aseguró.

"Sí hay diálogo, y si hay se le da la razón a quien tiene la razón, no tiene que haber problema. Eso se tiene que hacer vía legal, ya está atendiéndolo la gobernadora de Quintana Roo y le tenemos confianza", dijo.

"¿Preocupa la alerta que emitió Estados Unidos?", se le preguntó.

"No, no siguen llegando turistas, hay cada vez más turistas que llegan a Quintana Roo, para que tengan un dato, en algunos casos hay días que llegan, salen y aterrizan 700 aviones en ese aeropuerto (…) Ya se está resolviendo este caso, me llamó mucho la atención que hubo demasiada difusión".

JM