Turista pide retirar grupo de banda de la playa en Los Cabos (VIDEO)

La protesta dirigida hacia músicos en la zona costera ahora ha alcanzado el renombrado destino turístico de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. En este contexto, una turista, posiblemente extranjera, se aproximó a los inspectores en la playa El Médano para expresar su descontento respecto a la actuación de los músicos que entretenían a los visitantes con sus canciones.

El incidente tuvo lugar durante una tarde soleada en la popular playa, donde un conjunto de músicos locales ofrecía su repertorio a los visitantes. Entre ellos se encontraba una tuba de color rojo, cuyo sonido fue el centro de la molestia; una turista se acercó a los inspectores de la zona para expresar su descontento por la música. El momento fue registrado en un video que se viralizó en TikTok.

Se puede observar como la turista se acerca a los inspectores para quejarse mientras alguien más graba el momento. El inspector se aproxima al conjunto y les dice que "ya vinieron a quejarse de la tuba", en tanto el músico le refiere que cuenta con los permisos.

La persona que graba realiza diversas expresiones en inglés y en español evidenciando que si no le gusta lo que ve se regrese a su país, y graba cómo la turista regresa a su camastro: "Hey, mire doña, if don’t like it go back your country, this is Mexico".

En el video también se escucha que los turistas nacionales se quejan de que no dejen tocar a los músicos. En ese momento también se capta cómo la turista extranjera acude con el inspector que se retiraba del lugar, tras la advertencia a los músicos, y le ofrece un billete.

"¡Eh, miren, eh!, Agarra el dinero amigo. ¡Hey! Agárralo", le gritan al inspector que se encuentra ya en su cuatrimoto roja por retirarse del lugar.

Los abucheos se hacen notar mientras siguen grabando a la turista que regresa a su zona de camastros.

"¡Ehhh buuuu! ¡Gente corriente!", se escucha para finalizar el video que dura poco menos de 2 minutos.

En diversos momentos ha habido señalamientos de turistas y empresarios que advierten un "excesivo" número de comerciantes ambulantes y prestadores de servicios en esta playa, una de las más concurridas en el puerto de Cabo San Lucas.

El Médano es la única playa que frecuentan conjuntos de banda, pero según comentan residentes no se había advertido recientemente un rechazo o protesta tan manifiesta como la quedó consignada esta semana y circula hoy en redes sociales.

SV