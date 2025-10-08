La zona arqueológica de Tulum es uno de los destinos emblemáticos de la Riviera Maya. Su importancia histórica y entorno la convierten en una parada obligada para turistas nacionales y extranjeros.

Lo que no todos saben es que hay varias tarifas para entrar al sitio.

¿Cuánto cuesta?

A principios de 2025 entraron en vigor las nuevas tarifas de la zona arqueológica.

El costo de entrada es de $100 por persona, según el portal del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Pero si vas a ingresar por el Parque del Jaguar es otro precio: visitantes nacionales pagan $255, extranjeros $455 y locales $105.

Este sitio recreativo tiene una extensión de 2,913 hectáreas y abarca el Parque Nacional Tulum (PNT) y el Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar (APFFJ).

De acuerdo con el Grupo Olmecamayamexica, aquí se ofrecen recorridos a la zona arqueológica, senderismo entre los vestigios, acceso al mirador, paseos en bici, acceso a las torres de avistamiento, transporte eléctrico, cocinas de humo, etcétera.

Hay una tercera opción para entrar, y es únicamente por el Parque Nacional de Tulum.

La entrada para visitantes nacionales tiene un costo de $60 pesos, para extranjeros $120, para estudiantes y maestros con credencial $30 y los residentes entran gratis.

La zona arqueológica de Tulum abre todos los días de la semana de 8:00 a 17:00 horas. Las entradas pueden comprarse en taquilla.

MV