La zona arqueológica de Tulum es uno de los destinos emblemáticos de la Riviera Maya. Su importancia histórica y entorno la convierten en una parada obligada para turistas nacionales y extranjeros.Lo que no todos saben es que hay varias tarifas para entrar al sitio.A principios de 2025 entraron en vigor las nuevas tarifas de la zona arqueológica.El costo de entrada es de $100 por persona, según el portal del Instituto Nacional de Antropología e Historia.Pero si vas a ingresar por el Parque del Jaguar es otro precio: visitantes nacionales pagan $255, extranjeros $455 y locales $105.Este sitio recreativo tiene una extensión de 2,913 hectáreas y abarca el Parque Nacional Tulum (PNT) y el Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar (APFFJ).De acuerdo con el Grupo Olmecamayamexica, aquí se ofrecen recorridos a la zona arqueológica, senderismo entre los vestigios, acceso al mirador, paseos en bici, acceso a las torres de avistamiento, transporte eléctrico, cocinas de humo, etcétera.Hay una tercera opción para entrar, y es únicamente por el Parque Nacional de Tulum.La entrada para visitantes nacionales tiene un costo de $60 pesos, para extranjeros $120, para estudiantes y maestros con credencial $30 y los residentes entran gratis.La zona arqueológica de Tulum abre todos los días de la semana de 8:00 a 17:00 horas. Las entradas pueden comprarse en taquilla.