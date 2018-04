Trump no me apantalla con militarizar la frontera: López Obrador

En el pueblo donde nació Francisco I. Madero, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no lo apantalla con su propuesta de enviar militares a la frontera con México.

En entrevista a medios, tras un mitin en la plaza central, advirtió que si Trump despliega militares en la frontera de México con Estados Unidos, él respondería con un llamado a realizar una cadena humana de mexicanos por la paz a lo largo de los 3 mil kilómetros de frontera.

"La verdad, no nos van a apantallar, México y su pueblo no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero".

"Si Trump llegara a desplegar militares en toda la frontera, en son de paz nosotros los mexicanos nos manifestaríamos en toda la frontera, vestidos de blanco, miles de mexicanos a lo largo de los 3 mil 185 kilómetros de frontera con Estados Unidos, una cadena humana de mexicanos por la paz y para buscar un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos", expresó.

Dijo que de llegar a la Presidencia de la República, va a hacer entender al presidente Donald Trump que es equivocada su política anti mexicana y que es mejor conseguir un acuerdo de buena vecindad y tener relaciones de amistad, respeto mutuo, de cooperación para el desarrollo.

"No balandronadas, no amenazas, no el uso de la fuerza y la política de muros", dijo.

Y calificó la propuesta de militarizar la frontera como parte de una campaña y propaganda política con miras a la reelección en Estados Unidos.

"Va a tener que cambiar su discurso el presidente Donald Trump. Le recomendaría que no abuse, que actúe como jefe de Estado, que no ofenda a nuestro pueblo y que no utilice su actitud anti mexicana como propaganda política, que eso no le ayudará en la reelección", expresó.

Sobre el manifiesto de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el que se exige a candidatos propuestas concretas a siete demandas, López Obrador respondió que ve con buenos ojos el desplegado y celebró que se lancen propuestas de ese tipo.

"Veo con muy buenos ojos el desplegado que publicó la Coparmex, celebró que ellos se estén pronunciando de esa manera sin descalificaciones y con un planteamiento de respeto a los partidos, y haciendo ver cuáles son las necesidades del país, según la visión que ellos tienen y empresarios. Me pareció un buen documento", afirmó.

En su discurso, resaltó la lucha que hizo el ex presidente Francisco I. Madero.

SA