Trasladan a "El Z-40" a penal de Tierra Caliente, Michoacán

Miguel Ángel Treviño Morales "El Z-40", uno de los fundadores de "Los Zetas", fue trasladado del penal federal de Puente Grande, Jalisco, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17, ubicado en Buenavista Tomatlán, en la Tierra Caliente de Michoacán.

Treviño Morales, cuya familia fundó el Cártel del Noreste que opera en Tamaulipas y Nuevo León, forma parte de los más de 300 reos considerados de alta peligrosidad que fueron trasladados el 30 de junio pasado de Puente Grande a distintas cárceles del país, bajo un dispositivo de seguridad por tierra y aire encabezado por la Marina, Ejército y Guardia Nacional.

El Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Occidente, conocido como Puente Grande, notificó al juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, que el traslado de Treviño Morales se llevó a cabo el 30 de junio de este año, en cumplimiento al oficio SPC/PRS/8145/2020.

Ante ello, el juzgador ordenó notificar a las autoridades del Cefereso 17 de Michoacán que el pasado 30 de junio le concedió a Treviño Morales la suspensión de plano contra actos de tortura, tratos crueles y desaparición forzada para someterlo a una ejecución extrajudicial.

Asimismo, solicitó el apoyo del juez de Distrito en turno, con residencia en Uruapan, para que instruya al actuario acudir al Cefereso de Michoacán para que Treviño Morales manifieste si ratifica o no la demanda de amparo que promovió el pasado 30 de junio, apercibido que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada.

JM