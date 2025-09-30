La Administración de Control de Drogas estadounidense, conocida como DEA, informó que dio un golpe contra el Cártel Nueva Generación (CNG), con el arresto de 670 individuos ligados al grupo criminal , designado como organización terrorista internacional por el gobierno de Donald Trump.

Las detenciones se realizaron en cinco días, informó la DEA, que destacó la incautación de un millón de pastillas falsificadas y 77 mil kilogramos de droga en el mismo periodo.

Detalló que "del 22 al 26 de septiembre de 2025, agentes (…) en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras -que no precisó- llevaron a cabo acciones de cumplimiento coordinadas que dieron como resultado: incautaciones de drogas por 92.4 kilogramos de polvo de fentanilo, un millón 157 mil 672 pastillas falsificadas, 6 mil 62 kilogramos de metanfetamina, 22.842 kilogramos de cocaína, y 33 kilogramos de heroína".

Mencionó que el cártel "opera globalmente, con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países".

"El cártel es responsable de la producción, fabricación y distribución de drogas sintéticas, así como de la violencia y la corrupción que acompañan sus operaciones".

En el comunicado, recordó que la organización criminal "representa una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional".

Detalló que el CNG "es responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, sustancias letales que alimentan la adicción, las sobredosis y la violencia".

La DEA se comprometió "a desmantelar las redes de comando, control y distribución del CNG y a continuar la búsqueda de su cofundador y líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho". Sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por la DEA y se le ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado". Además, la DEA garantizó que "las operaciones actuales y futuras se alineen con los esfuerzos más amplios de EU para combatir las organizaciones terroristas y el crimen organizado transnacional".

