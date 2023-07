La noche de este viernes se reportó un sismo de magnitud 5.4 al sureste de ciudad Hidalgo, Chiapas.

De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro del temblor fue a 296 km al sureste de Ciudad Hidalgo.

Hasta el momento las autoridades correspondientes no han dado a conocer daños en Hidalgo, Chiapas, por su parte en la Ciudad de México no sonó la alarma sísmica pues no hubo percepción de movimiento.

En breve más información