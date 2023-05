En las últimas horas se han registrado algunos sismos en la Ciudad de México, que aunque son de escalas relativamente menores, siempre dejan dudas sobre cómo se mide un temblor.

Para medir el impacto de un sismo, se utilizan dos mediciones. Una mide la magnitud, y otra la intensidad. Aquí te lo explicamos.

La magnitud, ¿qué mide en un temblor?

En las noticias siempre se habla de la magnitud de momento (Mw) como medida de un sismo. Esta mide el tamaño de un movimiento telúrico, en específico, la energía que libera. Se trata de una escala logarítmica en la que cada salto de unidad equivale a un desplazamiento del suelo 10 veces mayor, y a la liberación de energía alrededor de 33 veces mayor.

No hay un límite, por lo que no hay una magnitud que vaya sólo del 1 al 10, y según National Geographic, cada salto significa que un sismo es 33 veces mayo que la magnitud anterior, es decir, un temblor de 5 equivale a 30 terremotos de 4 juntos.

La magnitud NO se mide en grados.

La intensidad, ¿mide la fuerza de un sismo?

Efectivamente, la intensidad es una estimación cuantitativa del potencial de destrucción de un sismo, un cálculo estadístico basado en los efectos que produce en las personas, las construcciones y lo objetos. Varía de acuerdo con el lugar en el que se mide o la distancia a la que se encuentra del epicentro del temblor.

La intensidad SÍ se mide en grados, pero se expresa en números romanos del I al XII.

¿Y la escala de Richter?

La escala de Richter es el sistema de medición de sismos más conocida, pero no es la mejor herramienta para eso actualmente.

También conocida como magnitud local, la escala de Richter se empleaba para cuantificar la energía liberada por un terremoto, establecida por por el sismólogo Charles Francis Richter junto con el también sismólogo germano-estadounidense Beno Gutenberg en el año 1935.

La escala de Richter era utilizada para medir sismos locales y relativamente débiles de 2.0 a 6.9 y de 0 a 400 kilómetros de profundidad, por lo tanto, no puede haber terremotos de más de 6.9 en la escala de Richter.

Inicialmente, la escala de Richter fue empleada para calcular magnitudes de sismos que ocurrían en California y que eran registrados en un tipo de instrumentos específicos. Esta escala ha sido calibrada para poder ser usada en diferentes partes del mundo y usando registros de otros instrumentos. Sin embargo, explica el Servicio Sismológico Nacional (SSN) por limitaciones intrínsecas al tipo de datos sismológicos que usa, esta ya no es usada y ha sido remplazada por otras escalas de magnitud más robustas y generales, como la de Magnitud de momento (Mw). Señalan que es importante precisar que, de no ser explicitado por la agencia que determine la magnitud de un sismo, no se debe implicar que dicha magnitud corresponde a la escala de Richter. Por ejemplo, los valores de magnitud que reporta el SSN u otras agencias internacionales, como el USGS, no son usando dicha escala de magnitud.

Aunque los medios de comunicación suelen confundir las escalas, para referirse a eventos telúricos actuales se considera incorrecto decir que un sismo "fue de magnitud superior a 7.0 en la escala de Richter", pues los temblores con magnitud superior a 6.9 se miden desde 1978 con la escala sismológica de magnitud de momento, por tratarse esta última de una escala que discrimina mejor en los valores extremos.

Tipos de sismos

De acuerdo con las magnitudes de los sismos, estos son los tipos que existen:

Magnitud menor de 2: Se les llama microsismos. No son perceptibles.

Se les llama microsismos. No son perceptibles. Magnitud 2.0 - 2.9: Sismos menores. No son perceptibles generalmente.

Sismos menores. No son perceptibles generalmente. Magnitud 3.0 - 3.9: Sismos menores. Perceptibles a menudo; raramente dejan daños.

Sismos menores. Perceptibles a menudo; raramente dejan daños. Magnitud 4.0 - 4.9: Terremotos ligeros. Causan movimiento de objetos en las casas, pero raramente provocan daños.

Terremotos ligeros. Causan movimiento de objetos en las casas, pero raramente provocan daños. Magnitud 5.0 - 5.9: Terremotos moderados. Puede dañar edificaciones débiles o mal construidas.

Terremotos moderados. Puede dañar edificaciones débiles o mal construidas. Magnitud 6.0 - 6.9: Terremotos fuertes. Pueden destruir áreas pobladas en hasta unos 160 kilómetros a la redonda.

Terremotos fuertes. Pueden destruir áreas pobladas en hasta unos 160 kilómetros a la redonda. Magnitud 7.0 - 7.9: Terremotos mayores. Pueden causar serios daños en extensas zonas.

Terremotos mayores. Pueden causar serios daños en extensas zonas. Magnitud 8.0 - 8.9: Terremotos épicos o catastróficos. Pueden causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros.

Terremotos épicos o catastróficos. Pueden causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros. Magnitud 9.0 - 9.9: Terremotos épicos o catastróficos. Devastadores, pueden afectar a zonas de miles de kilómetros.

Terremotos épicos o catastróficos. Devastadores, pueden afectar a zonas de miles de kilómetros. Magnitud superior a 10: Terremotos apocalípticos o legendarios. Nunca registrado en la historia de la Tierra. Estimado para el choque de un meteorito rocoso de dos kilómetros de diámetro que impacte contra nuestro planeta a 25 mil kilómetros por hora.

Terremotos apocalípticos o legendarios. Nunca registrado en la historia de la Tierra. Estimado para el choque de un meteorito rocoso de dos kilómetros de diámetro que impacte contra nuestro planeta a 25 mil kilómetros por hora. Magnitud 12: Provocaría la fractura de la Tierra por el centro.

Provocaría la fractura de la Tierra por el centro. Magnitud 13: Equivalente a la energía liberada por el meteorito que acabó con los dinosaurios.

Equivalente a la energía liberada por el meteorito que acabó con los dinosaurios. Magnitud 25: Equivalente al impacto de Tea contra la Tierra, el hipotético planetoide que provocó la formación de la Luna.

Equivalente al impacto de Tea contra la Tierra, el hipotético planetoide que provocó la formación de la Luna. Magnitud 32: Terremoto similar a los de la superficie solar.

