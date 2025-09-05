Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit acusado de tortura, corrupción, extorsión y otros delitos relacionados con narcotráfico; Carlos Treviño, exdirector de Pemex señalado por “lavado” de dinero y asociación delictuosa; son algunos de los “peces gordos” que el gobierno de México habría pedido en extradición a Estados Unidos.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno mexicano planteó a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, que se entreguen a México casos muy relevantes para extradición.

Algunas de estas extradiciones son “meramente cosméticas” afirma David Saucedo, especialista en temas de seguridad. El investigador señala que se solicitaron “para demostrar que existe cooperación y que México no es el único que responde a los deseos de Washington”.

Para Armando Rodríguez, investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) también consideró que la solicitud es lo más parecido a un “show político-mediático” tanto para los afines a la 4T como para los políticos de oposición.

CT