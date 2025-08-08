Tarjeta Rosa 2025: ¿Quiénes pueden registrarse todavía para recibir el apoyo?

La Tarjeta Rosa es un programa social impulsado por la Secretaría del Nuevo Comienzo del gobierno del estado de Guanajuato , con el objetivo de hacer frente a la desigualdad de género y apoyar la economía familiar.

Por medio de un apoyo económico bimestral, el gobierno de Guanajuato busca fomentar la participación de las mujeres en acciones que favorezcan a la comunidad y reconocer la labor de las madres jefas de familia.

Rosario Corona, titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, explicó que aquellas personas que cumplan con los requisitos y deseen inscribirse para recibir su Tarjeta Rosa aún están a tiempo de hacerlo, ya que el registro permanece abierto.

La Tarjeta Rosa es un beneficio principalmente diseñado para mujeres de entre 25 y 45 años de edad, en especial aquellas que sean madres de familia.

Según informó Corona, el rango de edad para ser parte del programa se determinó por temas de vulnerabilidad, ya que, de acuerdo con sus métricas, este grupo etario forma parte de un sistema de desventajas y desigualdades que imposibilita que las mujeres puedan acceder a las mismas oportunidades.

“Las mujeres que presentan mayor condición o carencias sociales son mujeres en este rango de edad. Efectivamente, es una edad en la que se puede trabajar. Pero también es una etapa en la que tenemos que apoyar a las mujeres, porque no ganan lo mismo, por la doble responsabilidad del trabajo y el cuidado de los hijos”, señaló la secretaria.

La Tarjeta Rosa cuenta con seis dispersiones de pagos a lo largo del año. Hasta el mes de julio, las autoridades han hecho entrega de tres pagos.

Los apoyos restantes serán entregados en lo que queda del año, siendo el siguiente el 15 de agosto, luego el 15 de octubre y, finalmente, el 15 de noviembre.

Todas las mujeres que residan en Guanajuato y tengan entre 25 y 45 años de edad pueden registrarse para ser parte del programa a través del sitio web https://app-tarjeta-rosa.guanajuato.gob.mx/#/, para posteriormente agendar una cita.

