Ecobici CDMX: guía completa de horarios, estaciones y consejos para horas pico

Miles de personas en la Ciudad de México utilizan diariamente el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública Ecobici, ya que es una alternativa rápida, sencilla, económica y amable con el medio ambiente.

El sistema de Ecobici comenzó a funcionar como parte de una estrategia que busca reducir el tráfico e impulsar el uso de vehículos no contaminantes.

Actualmente, este medio de transporte cuenta con 9 mil 300 unidades disponibles y 689 cicloestaciones que se encuentran en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad de México.

¿Cómo registrarse en Ecobici?

Para hacer uso de las bicicletas es necesario hacer un registro previo en línea, en el cual puedes escoger entre los planes de pago que ofrece.

Una vez efectuado el pago, podrás retirar cualquiera de las bicicletas mediante el escaneo de un código QR en alguna de las estaciones.

Planes y tarifas disponibles:

1 día: $127.99 MXN

3 días: $253.99 MXN

7 días: $425.00 MXN

Anual: $934.00 MXN

¿Dónde están las estaciones de Ecobici?

Las estaciones están distribuidas en alcaldías clave como:

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Benito Juárez

Coyoacán

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Algunas de las estaciones más concurridas se encuentran en las zonas de:

Buenavista

Chapultepec

Sevilla

Insurgentes

Juárez

San Cosme

Patriotismo

Horario y disponibilidad

Las bicicletas de Ecobici están disponibles todos los días del año en un horario de 05:00 a 00:30 horas.

Aunque los periodos de mayor actividad van de 07:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Consejos para evitar atrasarte en horas pico

Verifica la disponibilidad en las apps: El Gobierno de la Ciudad de México tiene a disposición de los usuarios dos aplicaciones para consultar la disponibilidad de los equipos: App Ecobici y App CDMX. Evita las estaciones más saturadas: Existen estaciones más concurridas que otras. Identifica cuál de las que está más cercana a ti es la que menos tráfico tiene. Llega temprano o un poco después del pico: Evita hacer uso de las instalaciones en las horas con más flujo de personas. Planea tu ruta con anticipación: Consulta el mapa de estaciones y elige rutas que tengan estaciones con buena disponibilidad, para evitar quedarte sin bici o sin lugar para dejarla.

