Ecobici CDMX: guía completa de horarios, estaciones y consejos para horas pico

Miles de personas en la Ciudad de México utilizan diariamente el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública Ecobici, ya que es una alternativa rápida, sencilla, económica y amable con el medio ambiente.El sistema de Ecobici comenzó a funcionar como parte de una estrategia que busca reducir el tráfico e impulsar el uso de vehículos no contaminantes.Actualmente, este medio de transporte cuenta con 9 mil 300 unidades disponibles y 689 cicloestaciones que se encuentran en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad de México.Para hacer uso de las bicicletas es necesario hacer un registro previo en línea, en el cual puedes escoger entre los planes de pago que ofrece.Una vez efectuado el pago, podrás retirar cualquiera de las bicicletas mediante el escaneo de un código QR en alguna de las estaciones.Planes y tarifas disponibles:Las estaciones están distribuidas en alcaldías clave como:Algunas de las estaciones más concurridas se encuentran en las zonas de:Las bicicletas de Ecobici están disponibles todos los días del año en un horario de 05:00 a 00:30 horas.Aunque los periodos de mayor actividad van de 07:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP