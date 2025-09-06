La Fiscalía General del Estado de Puebla informó la detención de Marco Antonio N., señalado como presunto responsable del asesinato del empresario Efrén Ramírez Maldonado, propietario de las joyerías London y socio del Club Campestre de Puebla. El crimen, ocurrido el pasado 1 de septiembre en la colonia Bosques de La Calera, causó gran conmoción en el sector empresarial.

De acuerdo con la dependencia, el detenido se encontraba internado en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la capital poblana, donde era atendido por las heridas que sufrió durante el asalto a la residencia del empresario. Fue en esas instalaciones donde agentes ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión.

La Fiscalía señaló que, a partir de los datos de prueba recabados, se logró establecer la probable participación de Marco Antonio N. en el homicidio, así como su posible relación con otras conductas delictivas, entre ellas robo a casa habitación y secuestro.

La principal línea de investigación apunta a un robo a casa habitación en el que participaron varios sujetos. Durante los hechos, Ramírez Maldonado fue agredido y perdió la vida, mientras que uno de los presuntos responsables resultó herido, lo que derivó en su posterior ubicación.

El organismo precisó que el detenido quedó a disposición del Juez de Control y que en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial. En ella, la Fiscalía formulará la imputación correspondiente y solicitará la vinculación a proceso.

El asesinato del empresario generó fuertes reacciones en Puebla, donde organismos empresariales condenaron la violencia y exigieron a las autoridades justicia y resultados contundentes.

CT