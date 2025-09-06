Puerto Seco, un proyecto para impulsar a Jalisco

La posibilidad de contar con un Puerto Seco en el Centro Logístico Jalisco, ubicado en Acatlán de Juárez, aumentaría la posibilidad de consolidar a Jalisco como un hub logístico y mejorar la economía estatal y la atracción de inversiones.

La propuesta del Puerto Seco surge ante la crisis en el puerto de Manzanillo durante algunos meses, lo que ha provocado retrasos de hasta siete días en los trámites aduaneros; en años anteriores, estos se realizaban en uno o dos días, lo que ha obligado a muchas empresas de logística a abandonar contenedores debido a los altos costos de almacenamiento en el lugar.

Mauro Garza, coordinador general de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, resaltó los beneficios que aportaría el proyecto de Puerto Seco en Acatlán, con el fin de que funcione como un centro para desahogar la cantidad de vehículos con mercancía que no tienen como destino Jalisco y sí otras entidades del país.

“Desde ahí se puede hacer un despacho aduanero y que de ahí puedan llegar las mercancías, reduciendo la carga y los tiempos en Manzanillo, y que de ahí la cantidad de mercancías que hemos detectado, que prácticamente el 100% que viene de Manzanillo a nuestro estado, solo el 27% lo tiene como destino final. Es decir, hay muchas de estas mercancías que solo pasan por nuestro estado”.

“Teniendo este despacho aduanero, este Puerto Seco se pudiera evitar que entre una gran cantidad de vehículos a la Zona Metropolitana de Guadalajara que no tienen como destino nuestra ciudad, que puedan utilizar, por ejemplo, el Macrolibramiento y sus caminos hacia la Ciudad de México, el Bajío o el norte del país”.

Este Puerto Seco funcionaría para que la mercancía que llegue a Manzanillo tenga que hacer sus despachos aduaneros en Jalisco. El proyecto permitiría reducir la cantidad de transporte de carga que circula por la ciudad de Guadalajara y sus alrededores.

El proyecto de Puerto Seco tiene pendiente la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque la dependencia federal ya tiene avanzados los permisos, pues reconoce la justificación y el apoyo que brindaría al desahogo del puerto de Manzanillo.

Parte del proyecto incluye una incorporación que conectará directamente el Centro Logístico con la autopista a Manzanillo. Esta vía facilitará la movilidad dentro del parque y mejorará la conectividad hacia uno de los principales puertos del país. Se espera que esta infraestructura esté lista y en operación antes de que finalice el año.

Se espera contar con el apoyo de Banobras, ya que incluso le pudiera ser redituable económicamente, al no tener costo perdido y con viabilidad.

Mauro Garza estima que habrá un importante beneficio, ya que el Centro Logístico en Acatlán todavía tiene una cantidad significativa de lotes disponibles para su uso y que pueda haber un importante crecimiento en aquella zona del estado.

El Centro Logístico Jalisco tiene proyectos en puerta, como la generación de su propia energía, un proyecto que se encuentra en fase de negociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía de Jalisco. La idea es impulsar proyectos privados que permitan contar con una subestación eléctrica propia y generar energía de forma eficiente y sustentable.

Potenciará logística, competitividad y desarrollo económico

El proyecto del Puerto Seco en el Centro Logístico Jalisco, ubicado en Acatlán de Juárez, busca agilizar los despachos aduaneros de mercancías provenientes del puerto de Manzanillo. Esto permitirá reducir congestión en Guadalajara, disminuir tiempos y costos de transporte, optimizar la distribución hacia otras entidades y atraer inversiones. Además, favorecerá la construcción de infraestructura, fortalecerá la conectividad con autopistas estratégicas y contribuirá al crecimiento económico y logístico del estado.

Impulsa sus Pueblos Mágicos pese a la falta de apoyos

Doce. Jalisco cuenta con 12 Pueblos Mágicos: Ajijic, Cocula, Lagos de Moreno, Mascota, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Sayula, Talpa de Allende, Tapalpa, Temacapulín, Tequila y San Pedro Tlaquepaque.

Oportunidad. Sin embargo, estas localidades han enfrentado la falta de apoyos del Gobierno Federal, lo que ha deteriorado su infraestructura, pese al valor turístico que representan.

Carencias. Las principales carencias se concentran en calles y plazas públicas en mal estado, edificios con fachadas deterioradas, deficiente movilidad urbana y cableado expuesto, entre otros problemas.

Abandono. En el Presupuesto de Egresos de 2018, último de la administración de Enrique Peña Nieto, se destinaron 585 millones de pesos a este rubro; durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el apoyo desapareció por completo.

Apoyo. A principios de este año, el Gobierno de Jalisco anunció un presupuesto estatal de 100 millones de pesos para los Pueblos Mágicos del Estado. Las modalidades de apoyo se enfocarán en infraestructura turística e imagen urbana, movilidad, mejora de negocios relacionados con el turismo, accesibilidad universal, asistencia técnica y consultoría, así como gastos de operación.

Inversión. Mauro Garza, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, afirmó que la bolsa ya está definida y que se tienen planteadas las obras correspondientes para cada localidad.

Fortaleza. “Se van a hacer proyectos en Mascota, Cocula, San Sebastián del Oeste, Tapalpa, Mazamitla y Chapala. Por ejemplo, en Ajijic, que es Pueblo Mágico, se está realizando una inversión de más de 300 millones de pesos”, detalló.

Destino. Aun con la falta de apoyos federales, Jalisco ha experimentado un crecimiento turístico importante, impulsado por los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, así como por los proyectos hoteleros que se tienen en puerta.

Crecimiento. La combinación de infraestructura local y conectividad aérea consolida al Estado como un destino atractivo y competitivo para visitantes nacionales e internacionales, manteniendo el desarrollo turístico pese a los desafíos históricos en financiamiento federal.

