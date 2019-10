Suben a Internet un video de la audiencia de Rosario Robles

Desde el canal de YouTube "México Legal" fue exhibida la última hora 23 minutos de la audiencia en donde el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Rosario Robles Berlanga, el 13 de agosto pasado.

"No tengo un patrimonio que me permita sustraerme de la justicia, yo no tengo millones de pesos para irme a Canadá a vivir y luego regresar impunemente"

Con barras de agua difuminadas para no evidenciar su origen, el video fue posteado hace dos días, mismo que ya rebasa las cinco mil 287 vistas en una cuenta con apenas 638 suscriptores.

A pesar de que su divulgación es un delito contra la privacidad, la audiencia en que se vinculó a la ex secretaria de Desarrollo Social por ejercicio indebido del servicio público en la llamada "Estafa Maestra" se encuentra en la red social.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es la única instancia autorizada a grabar las audiencias, misma que es proporcionada a las partes del juicio a su petición.

La audiencia que duró más de 12 horas fue exhibida a partir de 4:58 horas a las 6:20 del día 13 de agosto pasado.

Tras el alegato de las partes, Robles Berlanga, con voz entrecortada, dijo que se presentó absolutamente voluntaria para atender los citatorios y reiteró que vive en la misma casa desde hace 24 años.

"No tengo un patrimonio que me permita sustraerme de la justicia, yo no tengo millones de pesos para irme a Canadá a vivir y luego regresar impunemente", subrayó ante el impartidor de justicia.

Recordó al juez sus dichos de que no hay "entregables, usted ha dicho que he encubierto al ex presidente Enrique Peña Nieto, usted ha dicho que involucre al secretario que me sucedió en el cargo por el hecho que señalamos que en mi acta entrega-recepción se le informó que había un proceso de auditoría en marcha (...) quiere juzgar a través de mi persona actos de terceros, yo aquí he estado...".

Dijo que no se le está acusando de haber desviado cinco mil millones de pesos y pidió "humildemente pueda atender este proceso en libertad, nunca he atentando contra nadie, nunca he puesto en riesgo la integridad física de ninguna persona, las personas que han declarado ni siquiera me les he acercado".

Sin embargo, el juez Delgadillo Padierna dijo que Rosario Robles tiene en contra que no tiene arraigo en la Ciudad de México, pues no se valora los años que lleva viviendo en su casa ni la existencia de su domicilio, sino la falsedad.

Advirtió que una cosa es que tenga el domicilio y otra que lo habite, pues cuando el notificador fue no estaba y cuando la Policía Federal fue tampoco estaba.

Además que cuando estaba en el extranjero se dio el argumento de que estaba en curso y después de vacaciones, entonces hay ciertos datos que hacen presumir cierta falsedad para demostrar ese arraigo (...)

También resaltó el hecho de una licencia de manejar que tramitó con un domicilio diferente. "Entonces hay una falsedad en su domicilio. También es fundando el argumento del Ministerio Público de que usted tiene una facilidad para abandonar la ley o para ocultarse por los cargos que ha tenido".

JM