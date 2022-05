Socavón de Puebla: Un año sin saber cuál es su origen

El próximo domingo 29 de mayo se cumple un año de que surgió el socavón en la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla, sin que hasta el momento haya grandes cambios en la zona.

De acuerdo con Ana Lucía Hill Mayoral, secretaria de Gobernación estatal, el agujero se mantiene sin cambios en su perímetro, donde el eje menor es de 123 metros y el eje mayor con 126 metros.

En entrevista Jesús Parra Casarrubias, director de Protección Civil del municipio de Juan C. Bonilla, confirmó que a la fecha continúan llevándose a cabo estudios por parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN) junto con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), por lo cual hasta el momento no hay un estudio oficial y determinante que indique las causas que provocaron este gran hoyo.

“No nos han entregado un segundo informe; hubo uno primero que se hizo público en la página oficial del gobierno, pero hasta ahora no hay una fecha en específico para dar a conocer los resultados del estudio, en el que también colaboran autoridades del gobierno federal y estatal”, explicó.

Lo que sí confirmó fue que se mantiene una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que resguarda la zona las 24 horas del día durante los siete días de la semana, para evitar que la gente se acerque al socavón o que caigan los animalitos, como fue el caso de los perros Spike y Spay.

Incluso comentó que pese a que está una malla ciclónica han caído más lomitos, mismos que personal de Protección Civil ha rescatado y entregado a la Secretaría de Bienestar Animal para revisarlos clínicamente y, en caso que sus propietarios los reclamen, ser entregados.

Dentro del perímetro hay unos terrenos de cultivo donde están trabajando los productores ejidales que han sembrado flores de girasol, flor de nube y otros cultivos.

Parra Casarrubias precisó que los ejidatarios llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación y Protección Civil estatal para que les permitan ingresar a la zona cero, de 8:00 a 13:00 horas, y puedan sembrar en su tierra, ya que es su único sustento.

Los productores se anotan en una bitácora que controla Protección Civil estatal, y la única condición es que hagan todo de manera manual, sin ingreso de tractores o maquinaria pesada.

Con la estabilidad en el socavón no se han dado cambios, pero existe zozobra entre los vecinos ante la presente temporada de lluvias, porque se desconoce si con las precipitaciones pluviales habrá más desgajamientos de las paredes del socavón o se estancará el agua o habrá corriente en el subsuelo.

Hay casas vacías porque están dentro de la zona cero, y por recomendación de las autoridades y especialistas, pero los vecinos que aun están en las viviendas subsecuentes, mantienen comunicación con las autoridades municipales ante cualquier eventualidad.

“Estamos en comunicación con Protección Civil del Estado, en caso que haya nuevas medidas de seguridad, que en ese momento se aplicarían, y se darían a conocer a la población para que sepan qué pasos a seguir”, dijo.

En tanto, ante el primer aniversario del socavón de Zacatepec volverán a pintar los límites, colocar vallas de seguridad por si se llegasen a presentar visitas inesperadas y de forma numerosa, algo que descartó porque desde hace cuatro meses la gente dejó de acudir.

“No hay ningún evento que vaya a realizar el municipio, por medidas de seguridad y es lo más recomendable. Además, no se puede festejar algo que afectó a los productores ejidales”, expresó.

“Hay que evitar la zona cero, no sean curiosos, la verdad no hay necesidad, no ha cambiado nada, sigue siendo un socavón y la mayor parte está en las redes. Si vienen tendrán que colocarse alejados, respetando el perímetro de seguridad”, concluyó.

JM