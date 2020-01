"Sobredimensionan" en EU el caso García Luna: ex director del Cisen

El ex director del Centro Nacional de Inteligencia (Cisen) durante el sexenio de Felipe Calderón, Guillermo Valdés, declaró hoy que las acusaciones en Estados Unidos contra Genaro García Luna han llevado a pensar que el gobierno mexicano protegía al Cártel de Sinaloa, lo cual, afirmó, "es ilógico".

Durante el Seminario Violencia y Paz, celebrado en el Colegio de México, Valdés detalló que se han sobredimensionado las acusaciones contra García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón.

El ex funcionario mexicano actualmente enfrenta a la justicia estadounidense por conspirar para la agilización del tráfico de cocaína, aceptar sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa y dar falsos testimonios a las autoridades de EU.

El experto en seguridad, quien fue parte del equipo estratégico en la llamada "guerra contra el narcotráfico" entre 2006 y 2012, aceptó que la corrupción es innegable en México. Sin embargo, consideró insostenible el argumento de que todo el andamiaje gubernamental se aliara con la organización delictiva liderada por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Defendió que ni el soborno ni la protección a criminales son "políticas nacionales adoptadas por el gobierno", el cual, añadió, se encuentra conformado por millones de funcionarios en el país, por lo que casos particulares no representan la estrategia federal que se realizó durante el sexenio en que dirigió el órgano de inteligencia.

Valdés subrayó que siquiera pensar en una estrategia de seguridad basada en la protección a determinados cárteles de la droga para acabar con otros resulta inverosímil.

En ese supuesto, no existe garantía para ninguna de las partes porque, reiteró, el gobierno también incluye a otras dependencias donde no se puede pensar que todos están aliados con el narcotráfico.

Valdés afirmó que no quería dar declaraciones apresuradas respecto al juicio contra el ex titular de SSP en una corte federal del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn, EU, pero consideró necesario aclarar que las acusaciones contra un funcionario no representan las políticas a nivel federal diseñadas en el sexenio de Calderón.

García Luna fue arrestado el pasado 9 de diciembre en la ciudad texana de Grapevine y actualmente enfrenta su proceso legal en Nueva York, donde el juez Brian M. Cogan, quien también llevó el caso de "El Chapo", definirá su situación jurídica.

La próxima audiencia de García Luna quedó programada para abril, después de que el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, en acuerdo con la defensa del ex funcionario, solicitara una prórroga para recabar más pruebas contra del acusado.

Este viernes, la Fiscalía de Nueva York presentó más pruebas contra García Luna que lo vinculan con otros cárteles de la droga, particularmente, con las actividades de Iván Reyes Arzate, "La Reina", ex comandante de la Policía Federal, quien fue procesado en Chicago por pasar información al Cártel de Los Beltrán Leyva.

JM