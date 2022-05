Sismos México: El Sismológico Nacional ajusta intensidad de temblor en Oaxaca a 5.5 grados

Luego de unos minutos, el Sismológico Nacional ajustó la magnitud del sismo registrado la tarde de este miércoles a 5.5 al Noreste de Crucecita, Oaxaca.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México indicó que, de acuerdo con la información del Sismológico Nacional, el sismo detectado no ameritó la activación de los altavoces con la Alerta Sísmica en la capital.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Gracía Harfuch, informó que cinco helicópteros cóndores sobrevuelan la ciudad para evaluar posibles daños por el sismo con epicentro en las costas de Oaxaca.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se registró un sismo con leve percepción en la capital del país, pero que la magnitud no ameritó la activación de la alerta sísmica. "Me informa el @C5_CDMX que la magnitud no ameritó activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México. Se activan protocolos".

Desalojan Congreso por sismo

El sismo de esta tarde en la Ciudad de México generó que la parte final de la comparecencia del alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe se suspendiera de manera momentánea, pues el recinto legislativo fue desalojado.

El alcalde se encontraba pronunciando su mensaje final cuando fue alertado del movimiento, aunque la alerta sísmica no se escuchó. Por lo anterior, fue desalojado el recinto legislativo por protocolo, aunque el movimiento pasó desapercibido para la mayoría, quienes se enteraron por las publicaciones en redes sociales y otras aplicaciones.

JM