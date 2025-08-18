Sheinbaum confirma que problema por desabasto de gasolina fue resuelto

El día de hoy, durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el problema de desabasto en México quedó resuelto. Chiapas, Ciudad de México y otros estados del país habían reportado una falta de combustible que se mantuvo por unos días.

"Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible, ya se resolvió", enfatizó la Mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

En el caso del sureño estado de Chiapas, apuntó que se registró una falla con una bomba, particularmente para la gasolina premium (de mayor octanaje) aunque "ya también se resolvió".

La Gobernante mexicana precisó que el problema del desabasto de combustible, que se reportó la semana pasada en Chiapas y la Ciudad de México, "fue una cuestión de días".

Sheinbaum se refirió así al desabasto reportado hace unos días en el sur del país, debido a protestas de los jubilados de Pemex, quienes acusaron no tener servicios médicos, lo que causó el jueves pasado compras de pánico y largas filas en estaciones de venta del combustible.

La semana pasada, la Presidenta negó que hubiera desabasto de gasolina después de que Pemex confirmara que había una "reducida disponibilidad" en los autotanques en el Valle de México por el retraso del suministro a trabajos de mantenimiento de los transportes.

Sin embargo, ciudades como Tapachula y Cacahoatán, se vieron afectadas por el desabasto porque las estaciones de servicio se quedaron sin el combustible, mientras otras operaron algunas horas.

Otros municipios afectados fueron Tuxtla Chico, Ciudad Hidalgo, Tuzantán y Mapastepec, Huixtla, Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Acapetahua y Motozintla.

En redes sociales, usuarios reportaron también desabasto en algunas zonas de la Ciudad de México, sin embargo, Pemex explicó que la falta de combustible se debía a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques.

