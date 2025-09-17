Palacio Nacional abre sus puertas a diputados para discutir presupuesto 2026

En un hecho inédito, la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados sesionó este miércoles en Palacio Nacional durante un desayuno que reunió a representantes de todas las fuerzas políticas, salvo el PAN, que no acudió al encuentro.

A la cita asistieron el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; la directora de Egresos, Bertha María Gómez; el subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma; el titular del SAT, Antonio Martínez Danigno, y la procuradora fiscal, Grisel Galeano.

La reunión fue encabezada por la presidenta de la Comisión, Mery Pozos, quien destacó la apertura y el intercambio de posturas entre legisladores y funcionarios. Durante las intervenciones, Movimiento Ciudadano pidió transparencia sobre la deuda nacional; el PRI insistió en impulsar la iniciativa para fijar en 18 mil pesos el salario de policías; el PT planteó mayor inversión en educación y Morena subrayó la importancia de mantener los programas de equidad de género.

Al cierre, diputados de distintos partidos lamentaron la ausencia del PAN, al señalar que la fuerza política exige apertura, pero decidió no participar en esta ocasión.

Pozos adelantó que la Comisión volverá a sesionar el próximo 24 de septiembre, cuando comparezca de nueva cuenta el secretario de Hacienda junto con otros integrantes del gabinete vinculados al presupuesto federal 2026.

