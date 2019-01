"Si hay delito, procederé contra el que sea", dice De Gyves

La magistrada Eva Verónica de Gyves Zárate señaló al pleno del Senado que el éxito de la procuración de justicia radica en que las investigaciones obtengan elementos de prueba suficientes, y ese será un objetivo de su plan de trabajo, en caso de ser electa como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

De Gyves Zárate tuvo el segundo turno de participación en la sesión de la Cámara Alta que esta tarde elegirá a quien será primer titular de la FGR, entre Bernardo Bátiz, Alejandro Gertz Manero y ella.

En los cuestionamientos sobre su autonomía e independencia del Ejecutivo, De Gyves comentó que la garantía es que "soy honesta, responsable, siempre he actuado con imparcialidad".

Recordó que Andrés Manuel López Obrador, el 29 de enero de 2018, como candidato presidencial, dio a conocer una terna para fiscal General, en la que figuró.

Refirió que para esa terna "no fui su primera opción", ya que una jurista de Nuevo León, a una invitación a figurar, no aceptó, "y entonces, me llamaron a mí".

Añadió que aceptó la distinción, que "para mí si fue un honor que reconocieran mi trabajo, mi trayectoria, y eso me inspiró a inscribirme a esta selección".

Con el Presidente de la República, "no tengo mayor trato, más que ese día (de presentación de la terna a fiscal), y en Ixtepec, Oaxaca, de donde ella es originaria, y asistió a una visita de Andrés Manuel López Obrador.

En el ámbito profesional, "soy independiente y he resuelto todos mis asuntos en autonomía, en soledad, en el compromiso con el trabajo que yo desempeño", dijo.

A los cuestionamientos de si tendría el valor civil de actuar contra ex presidentes de la República y otros personajes cuyos nombres se ventilan en el contexto del juicio al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, respondió a la bancada panista: "Tengan la seguridad de que sí", se trate de funcionarios, familiares y amigo; "si hay delito, procederé contra el que sea".

CE