Ante el viaje a Países Bajos que realiza la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las personas tienen derecho a salir de vacaciones.

Sin embargo, la Mandataria reiteró que tiene que haber humildad en el ejercicio del servicio público.

"¿Qué postura le merece al viaje de vacaciones que hace la gobernadora Layda Sansores a los Países Bajos, viaje que realiza en el marco de su cumpleaños 80, que es hoy 7 de agosto?", se le preguntó en conferencia de prensa este jueves.

"Ya hemos hablado mucho de eso, ya, ya… Ya di mi opinión, y la gente tiene también derecho a salir de vacaciones. Particularmente mi opinión, siempre la he dicho: humildad en el ejercicio del servicio público", contestó Sheinbaum.

En las últimas semanas, líderes partidistas y legisladores de Morena han sido captados tomando vacaciones en el extranjero.

MV