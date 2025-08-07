Jueves, 07 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Sheinbaum reacciona a viaje de Layda Sansores a Países Bajos

Sheinbaum fue cuestionada en su conferencia matutina de este jueves, sobre las vacaciones de Layda Sansores en Países Bajos

Por: SUN .

Sheinbaum reiteró que tiene que haber humildad en el ejercicio del servicio público. SUN / D. SIMÓN / ESPECIAL

Sheinbaum reiteró que tiene que haber humildad en el ejercicio del servicio público. SUN / D. SIMÓN / ESPECIAL

Ante el viaje a Países Bajos que realiza la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las personas tienen derecho a salir de vacaciones.

Sin embargo, la Mandataria reiteró que tiene que haber humildad en el ejercicio del servicio público.

LEE: Profepa capacita a familia de Tlaxcala que "hospeda" 2 mil murciélagos en su casa

"¿Qué postura le merece al viaje de vacaciones que hace la gobernadora Layda Sansores a los Países Bajos, viaje que realiza en el marco de su cumpleaños 80, que es hoy 7 de agosto?", se le preguntó en conferencia de prensa este jueves.

"Ya hemos hablado mucho de eso, ya, ya… Ya di mi opinión, y la gente tiene también derecho a salir de vacaciones. Particularmente mi opinión, siempre la he dicho: humildad en el ejercicio del servicio público", contestó Sheinbaum.

Te puede interesar: ¿Cuándo se intensificará la tormenta tropical "Ivo" a huracán?

En las últimas semanas, líderes partidistas y legisladores de Morena han sido captados tomando vacaciones en el extranjero.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones