Sheinbaum reacciona a la muerte de otro miembro de la Marina

La Secretaría de Marina (Semar), reportó el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en un presunto accidente en una práctica de tiro.

De acuerdo con la información difundida, estaba supuestamente ligado con el caso de huachicol fiscal.

Tras su muerte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el acontecimiento, y dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza la investigación.

"Se hace una investigación, hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación, entonces por respeto a la víctima y a la situación, pues ya informaré al gabinete seguridad", comentó la Mandataria.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo señaló que no le parecía correcta la forma en cuestionar sobre el tema, ya que se le indicó desde la prensa, que hubo dos fallecimientos de marinos presuntamente ligados al caso del huachicol fiscal.

Ayer, la Presidenta también lamentó el fallecimiento del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, quien fue encontrado sin vida en sus oficinas el 8 de septiembre.

El funcionario había sido señalado por el exdirector de Aduanas de Tampico en relación con presuntos sobornos vinculados a una red de huachicol fiscal, sin embargo, el fiscal Alejandro Gertz Manero mencionó que Abraham Jeremías Pérez, hasta las investigaciones actuales, no había resultado involucrado.

