Lemus, Quirino y Laura Imelda se reúnen con Sheinbaum

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, acudió a la Reunión Nacional de Seguridad Pública en la Ciudad de México que encabezó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Acudieron la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, y el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez.

Estos últimos municipios fueron elegidos por el Gobierno Federal para brindar atención prioritaria en materia de seguridad. El mandatario estatal aseguró que hay buenos resultados en la estrategia de seguridad con la baja de homicidios registrada en los primeros meses del año.

"Presentamos toda la estrategia, pero sobre todo, los buenos resultados que hemos logrado en Jalisco y que, por supuesto, nos falta muchísimo todavía por avanzar, pero vamos por el camino correcto".

Lemus destacó el reconocimiento de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre los resultados alcanzados con una estrecha comunicación y colaboración, ajustando la estrategia de seguridad todos los días.

"La Presidenta de la República se ha quedado muy contenta, muy satisfecha del trabajo conjunto coordinado que tenemos con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Federal, por supuesto, con la Fiscalía General de la República, Estado y municipios".

Quirino Velázquez resaltó la atención que se le da al municipio. "La coordinación es la base principal para poder dar los resultados que necesitamos". No se determinó a cuáles acuerdos llegaron con el gabinete de seguridad federal.

