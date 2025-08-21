Sheinbaum anuncia "bailongo" para su primer Grito de Independencia como Presidenta

En su conferencia matutina de este jueves, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que habrá un “bailongo” en el Zócalo de la Ciudad de México por las fiestas patrias, sin embargo, no quiso comunicar qué artistas se presentarán.

Así, Sheinbaum se prepara para dar su primer Grito de Independencia como Presidenta de México desde el balcón del Palacio Nacional.

"Es todo un acontecimiento, es un privilegio (...) Después del primero de septiembre les platico quién va a venir, va a ser bailongo el 15 de septiembre", expresó la titular del Ejecutivo federal.

Recordó que el próximo 1 de septiembre dará un informe en Palacio Nacional y tendrá uno público en el Zócalo: "Me voy a esperar al año de gobierno porque el informe, por ley, es el primero de septiembre, pero cumplo un año el primero de octubre".

