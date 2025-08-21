La llegada del primer frente frío a México no solo marca una temporada de bajas temperaturas, sino que también trae consigo lluvias, vientos fuertes, formación de nubes y, en algunas ocasiones, caída de nieve o granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el primer frente frío de la temporada llegará al país este próximo 15 de septiembre y, según su pronóstico, se extenderá hasta el mes de mayo de 2026.

No obstante, aunque esta es la fecha de inicio oficial, puede que algunos estados de la República comiencen a experimentar bajas temperaturas desde antes.

Un frente frío, según describe el Gobierno de México, es el choque de dos masas de aire, una fría y otra cálida, que provoca la formación de tormentas severas, oleaje, viento, lluvias y descensos bruscos de la temperatura.

Según reportes del SMN, algunas de las zonas del país más afectadas por el primer frente frío de la temporada son Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Puebla, ya que la temperatura en estas áreas oscilará entre 0 °C y 5 °C.

Sin embargo, los efectos del frente frío se verán en todos los estados de México, aunque de manera diferente, ya que en el sureste del país tienden a ser más propensos a experimentar vientos y lluvia, mientras que en el norte y centro se esperan descensos térmicos extremos.

Durante la temporada de frentes fríos 2025-2026 se esperan entre 51 y 56 sistemas frontales, los cuales marcarán el inicio de las estaciones de otoño e invierno.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan abrigarse de manera adecuada, revisar techos y estructuras, y mantenerse atentos a los comunicados oficiales del SMN y de Protección Civil para conocer el avance de cada frente frío.

