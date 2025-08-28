Sheinbaum llama "autoritaria" la actitud de "Alito" Moreno tras pleito en el Senado

El día de ayer por la tarde, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agredió físicamente al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Después de que se llevó a cabo la sesión, en donde la orden del día incluyó desacreditar que México buscaría la intervención militar de Estados Unidos para combatir a los cárteles del crimen organizado en nuestro país, Alito Moreno salió de su curul y de dirigió directamente hacia donde se encontraba Noroña.

El presidente del PRI alegó durante el himno nacional con el edil de la permanente, alegando notablemente molesto que no se le dio la palabra durante toda la sesión.

Cuando Noroña se disponía a salir del estrado, Alito Moreno tomó bruscamente su brazo y comenzaron un breve forcejeo donde salió lesionado uno de los trabajadores del Senado.

Acerca de esta agresión por parte del presidente del PRI, esta mañana desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum reprobó la actitud del edil y de Carlos Eduardo, también integrante del partido y quien tuvo también un papel importante en este evento mediático al atacar físicamente a Fernández Noroña cuando se retiraba de la tribuna.

" Lo que ocurrió ayer pues muestra, la verdad, lo que es el PRIAN (PRI y PAN) [...] fíjense la contradicción: ellos hablan de que nosotros [Morena] somos un gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente [...] ¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados? Son el PRIAN, no se nos olvide, entonces, lo que pasó ayer, pues muestra lo que son .

" Un autoritarismo enorme y pues la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado. [..] Es muy lamentable que haya ocurrido esto [...] claramente cuando uno ve el video se ve de dónde viene la agresión [...] es importante que se conozca quiénes son, su actitud, por qué tanto odio ", aseveró la Mandataria.

Acerca del la posibilidad de desaforar Alito Moreno, la Presidenta omitió hablar del tema asegurando que lo importante es que el pueblo mexicano conozca el comportamiento de " mucha hipocresía en sus palabras y sus hechos " por parte de las y los integrantes de la oposición.

