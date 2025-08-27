Están mermadas ciertas facciones del Cártel de Sinaloa: Harfuch

Este miércoles, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y también representante del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad durante "La Mañanera".Las labores de la Estrategia son llevadas a cabo en trabajos coordinados con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la propia SSPC y las autoridades locales delas 32 entidades federativas.García Harfuch dio a conocer las aprehensiones más relevantes de integrantes de cárteles activos en México que se han llevado a cabo en los últimos 15 días:Después de esta presentación, donde Harfuch también dio a conocer la detención de integrantes de otras células delictivas dedicadas al robo de hidrocarburo, a la Presidenta y al también representante del Gabinete de Seguridad se les recordó que dos de los líderes más importantes del Cártel de Sinaloa ya se encuentran aprehendidos en Estados Unidos, por lo que se les cuestionó si podrían declarar como extinta a esta organización delictiva. "El Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal, siempre han habido varios líderes, es un cártel que tiene varias ramas: una de ellas era Ismael "El Mayo" Zambada, después "El Chapo" Guzmán, después los hijos del Chapo, [...] no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cártel de Sinaloa, entonces todavía hay células y líderes muy importantes que tienen que ser detenidos. [...] están mermadas ciertas facciones del Cártel de Sinaloa", aseveró Harfuch.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF