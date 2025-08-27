Están mermadas ciertas facciones del Cártel de Sinaloa: Harfuch

Este miércoles, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y también representante del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch , presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad durante "La Mañanera".

Las labores de la Estrategia son llevadas a cabo en trabajos coordinados con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la propia SSPC y las autoridades locales delas 32 entidades federativas.

García Harfuch dio a conocer las aprehensiones más relevantes de integrantes de cárteles activos en México que se han llevado a cabo en los últimos 15 días:

En Colima , personal de la Semar, la Interpol y la SSPC detuvieron a José Luis "N", "El Chalamán" , integrante de segundo nivel del Cártel Nueva Generación . El aprehendido cuenta con una orden de detención con fines de extradición a los Estados Unidos.

, personal de la Semar, la Interpol y la SSPC detuvieron a , integrante de segundo nivel del . El aprehendido cuenta con una orden de detención con fines de extradición a los Estados Unidos. En el Estado de México , fue detenido Dylan Samuel "N" , integrante del Cártel Nuevo Imperio , órgano delictivo que mantiene operaciones en Ciudad de México, Edomex, Morelos y Guerrero. El detenido está acusado de feminicidio, extorsión, narcomenudeo y delincuencia organizada.

, fue detenido , integrante del , órgano delictivo que mantiene operaciones en Ciudad de México, Edomex, Morelos y Guerrero. El detenido está acusado de feminicidio, extorsión, narcomenudeo y delincuencia organizada. Durante cateos y aseguramientos llevados a cabo en Jalisco, Nayarit y Edomex , elementos de la SSPC, Semar y FGR lograron la captura de Héctor Agustín "N", alias "Cachorro" , jefe de plaza del Cártel Nueva Generación , quien se encargaba de la compra y venta de armas y de la distribución interna de las mismas para distintas facciones.

, elementos de la SSPC, Semar y FGR lograron la captura de , jefe de plaza del , quien se encargaba de la compra y venta de armas y de la distribución interna de las mismas para distintas facciones. En Jalisco , elementos de la Sedena lograron la captura de Ismael "N" , operador del Cártel Nueva Generación y quien trabajaba bajo las órdenes de Erick "N", el "85" , quien fuera detenido el pasado 6 de septiembre del 2022, fundador del CNG y persona de confianza del " Mencho ".

Después de esta presentación, donde Harfuch también dio a conocer la detención de integrantes de otras células delictivas dedicadas al robo de hidrocarburo, a la Presidenta y al también representante del Gabinete de Seguridad se les recordó que dos de los líderes más importantes del Cártel de Sinaloa ya se encuentran aprehendidos en Estados Unidos, por lo que se les cuestionó si podrían declarar como extinta a esta organización delictiva.

"El Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal, siempre han habido varios líderes, es un cártel que tiene varias ramas: una de ellas era Ismael "El Mayo" Zambada, después "El Chapo" Guzmán, después los hijos del Chapo, [...] no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cártel de Sinaloa, entonces todavía hay células y líderes muy importantes que tienen que ser detenidos. [...] están mermadas ciertas facciones del Cártel de Sinaloa ", aseveró Harfuch.

