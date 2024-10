Sheinbaum habló de la estrategia de seguridad; ¿está dando resultados?

A un mes de haber iniciado su gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo habló de la estrategia de seguridad y comentó que ya comenzó a dar resultados.

Además agregó, que el Gabinete de Seguridad "trabaja las 24 horas del día para que no haya impunidad".

En su conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum Pardo remarcó que la estrategia de seguridad contempla cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación.

Cuestionada sobre distintos hechos de violencia en Guerrero, Sheinbaum afirmó que "se está atendiendo". "No vamos a dejar desamparado a nadie, el gobierno está haciendo su trabajo y va a dar resultados la estrategia de seguridad, ya está dando resultados", aseguró.

"Cuando hablamos de delincuencia organizada, es muy importante que las carpetas de investigación se integren bien para que venga la orden de aprehensión y después la inteligencia e investigación para detener a quienes están generando violencia", explicó Sheinbaum.

Y añadió: "Ese proceso de nuestro sistema penal acusatorio lo estamos fortaleciendo con la inteligencia e investigación, y la coordinación con las fiscalías, estatales y federal, y va a dar resultados, de hecho ya comienza a dar resultados con detenciones de personas presuntas delincuentes que generan violencia y va a seguir dando resultados".

Casos específicos

Comentó que en municipios con violencia, como Tijuana, "hay una intervención social mayor", además que hay presencia de las autoridades, como por ejemplo en Sinaloa, para proteger a la población.

Destacó además, la inteligencia e investigación para disminuir la impunidad. "Es una visión distinta a solamente esta visión de detener narcotraficantes, que es distinta, no quiere decir que no se vayan a detener, sino que estamos construyendo el proceso para que no haya impunidad", apuntó Sheinbaum.

MV