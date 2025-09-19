Con el objetivo de reducir la brecha salarial y la desigualdad, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado 17 de septiembre durante su conferencia matutina que se prevé un aumento al salario mínimo de 12% para 2026, con lo aumentaría a 312.25 pesos diarios. Además, detalló que la meta es que los trabajadores que ganan esta cantidad tengan la posibilidad de adquirir dos canastas básicas, lo que significaría que el sueldo tendría que rondar los 12 mil pesos mensuales.

“El objetivo es que en el 2030 un salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas. En este momento alcanza para comprar 1.7 canastas básicas, entonces así está calculado cuánto debe ser el incremento salarial de cada año […]. Se trabaja conjuntamente tanto con la representación de los trabajadores como con los empleadores. Ese es el objetivo y lo vamos alcanzar. Puede seguir aumentando el mismo porcentaje (12 por ciento) y llegaríamos a las 2.5 canastas básicas, evidentemente manteniendo la inflación en máximo cuatro por ciento”, detalló.

De acuerdo con cifras de las Líneas de Pobreza por Ingresos difundidas por el Inegi, con corte de julio pasado, la canasta básica tiene un costo de cuatro mil 719 pesos en zonas urbanas del país, que incluye alimentación, productos de higiene y limpieza y servicios públicos como transporte y salud. El precio es por persona, por lo que una familia de cinco integrantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara tendría que invertir 23 mil 595 pesos para cubrir las necesidades básicas.