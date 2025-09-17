Sheinbaum destaca avances en prevención sísmica en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum, destacó los sistemas de alertamiento sísmico en el país para que la población este preparada en caso de una emergencia, como un sismo.

Sheinbaum destaca importancia de sistemas de alertamiento sísmico

En “La Mañanera del Pueblo”, la Presidenta expresó su opinión referente al tema de prevención de desastres naturales, como sería el caso de un sismo:

"Hay muchos avances desde el sismo de 1985", señaló la Presidenta.

"Normas de construcción, especialmente en Ciudad de México, para protegerse de sismos de cierta magnitud".

Todo el sistema de alerta sísmica… La alerta sísmica, pues, son sistemas instrumentados en la costa del Pacífico que permiten, cuando viene el sismo, activarse y llegar rápido a los lugares donde llegarán las ondas del sismo y actuar más rápido ante el fenómeno natural.

“Una buena parte de nuestro país vive en zonas donde hay sismos”

“Los sismos no se pueden predecir… En el caso de los sismos, no… Una buena parte de nuestro país vive en zonas donde hay sismos”, apuntó Sheinbaum.

“Hoy existen coordinaciones de Protección Civil en el país que permiten tener un sistema de prevención”, dijo.

“Hay mucho avance y hay que seguir trabajando en ello”, destacó la Mandataria.

Mexicanas y mexicanos, se preparan para el Segundo Simulacro Nacional

El Segundo Simulacro Nacional 2025, se llevará a cabo el próximo viernes, 19 de septiembre a las 12:00 horas.

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Coordinación Nacional de Protección Civil convocará a instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en el simulacro.

Durante la presentación del simulacro, se destacó la labor de las fuerzas de tarea del Gobierno de México, entre ellas la CNPC, Sedena, Semar, Guardia Nacional, Conagua, CFE y SICT, que hacen posible la ejecución de acciones preventivas y la respuesta inmediata ante emergencias.

Te puede interesar: Clima HOY CDMX: a esta hora se prevén lluvias

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS