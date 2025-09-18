Jueves, 18 de Septiembre 2025

Sheinbaum y Carney acuerdan fortalecer relación bilateral previo a revisión del T-MEC

Tras sostener una reunión de alrededor de más de dos horas en el Palacio Nacional, ambos mandatarios se mostraron "optimistas" sobre el futuro del T-MEC

Por: EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, posa junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney, este jueves, en Ciudad de México. EFE/ J. Méndez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, acordaron este jueves un "plan de acción" para fortalecer la relación bilateral, en la antesala de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026, y de la que se mostraron "optimistas" sobre sus resultados positivos.

"Estoy segura que el tratado va a permanecer, y sobre todo muy importante, que hay diálogo con el Gobierno de Estados Unidos de manera permanente", afirmó Sheinbaum en rueda de prensa conjunta con el primer ministro canadiense.

Tras sostener una reunión de alrededor de más de dos horas en el Palacio Nacional, ambos mandatarios se mostraron "optimistas" sobre el futuro del T-MEC, debido a que la región norteamericana es "la más competitiva del mundo", a la vez que anunciaron un "plan de acción", que complementará a la revisión del pacto comercial.

