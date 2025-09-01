Para muchos, hacer un testamento parece algo lejano o que “todavía no toca”. Sin embargo, en México cada septiembre se celebra el Mes del Testamento , una campaña nacional impulsada por la Secretaría de Gobernación, el Notariado Mexicano y gobiernos estatales para que este trámite sea más fácil, económico y accesible.

En 2025 la iniciativa vuelve con fuerza: durante todo septiembre —y en algunos Estados también en octubre— podrás acceder a descuentos de hasta el 50% en el costo del testamento, asesoría gratuita y notarías con horarios ampliados.

¿Qué necesitas para aprovechar el descuento?

Aunque los requisitos cambian un poco según el estado, en general deberás presentar:

Ser mayor de 18 años.

Identificación oficial vigente.

CURP y acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio reciente.

Acudir personalmente a la notaría.

Indicar los nombres completos de tus herederos y cómo quieres repartir tus bienes.

No hace falta que llegues con un borrador listo: el notario te guiará paso a paso. Eso sí, en algunas entidades se pide cita previa, así que conviene llamar antes.

¿Cuánto cuesta en 2025?

Con la campaña activa, los precios son mucho más bajos:

En CDMX y Estado de México: desde 700 hasta mil 500 pesos.

En otros estados: alrededor de dos mil pesos como máximo.

Adultos mayores, personas con discapacidad o en situación vulnerable pueden pagar incluso desde 500 pesos, gracias a módulos móviles, brigadas comunitarias o apoyo del DIF.

¿Por qué hacerlo ahora?

Un testamento evita conflictos familiares, te da certeza legal y garantiza tranquilidad a quienes más quieres. Además, siempre puedes modificarlo en el futuro si cambian tus planes.

¿Dónde informarte?

En tu notaría más cercana.

En el portal oficial: gob.mx/testamento .

. En los canales del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

