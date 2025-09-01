Para muchos, hacer un testamento parece algo lejano o que “todavía no toca”. Sin embargo, en México cada septiembre se celebra el Mes del Testamento, una campaña nacional impulsada por la Secretaría de Gobernación, el Notariado Mexicano y gobiernos estatales para que este trámite sea más fácil, económico y accesible. En 2025 la iniciativa vuelve con fuerza: durante todo septiembre —y en algunos Estados también en octubre— podrás acceder a descuentos de hasta el 50% en el costo del testamento, asesoría gratuita y notarías con horarios ampliados.Aunque los requisitos cambian un poco según el estado, en general deberás presentar:No hace falta que llegues con un borrador listo: el notario te guiará paso a paso. Eso sí, en algunas entidades se pide cita previa, así que conviene llamar antes.Con la campaña activa, los precios son mucho más bajos:Adultos mayores, personas con discapacidad o en situación vulnerable pueden pagar incluso desde 500 pesos, gracias a módulos móviles, brigadas comunitarias o apoyo del DIF.Un testamento evita conflictos familiares, te da certeza legal y garantiza tranquilidad a quienes más quieres. Además, siempre puedes modificarlo en el futuro si cambian tus planes.EE