Después de ser exonerado por el Consejo General del INE, Pío López Obrador reapareció en redes sociales acusando que los videos donde se le ve recibiendo dinero de David León fueron “en pocas palabras, un vil montaje mediático”.

“El INE resolvió la inexistencia de infracción electoral respecto a los videos maliciosamente difundidos el 20 de agosto de 2020. Por segunda vez, las autoridades competentes concluyeron que no existió infracción administrativa ni mucho menos delictiva”, festejó.

Según Pío López, las pruebas periciales de la Fiscalía General de la República confirmaron que los videos fueron alterados. Por ende, señaló que “la única prueba” presentada en su contra fue manipulada y obtenida de manera ilícita.

Además, reiteró que el daño emocional, biológico, social y moral que sufrió “no se podrá reparar con disculpa pública alguna”, por lo que, confía, busca que las autoridades competentes hagan justicia.

Y culminó su mensaje citando el versículo bíblico Juan 8:32: “La verdad nos hará libres”, agregó.

CT