La tarde de este domingo, elementos Guardavidas de la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima rescataron a cinco bañistas que ingresaron al mar con bandera roja y presentaron dificultades para salir.

Los hechos ocurrieron en la playa de Miramar del municipio de Manzanillo en el que la fuerte corriente y oleaje provocó que cinco jóvenes que nadaban cercanos a la orilla, presentaran problemas para salir del mar. Por ello, personal entrenado realizó el rescate acuático de los cinco sujetos y se les aseguró en tierra firme, sin que fuera necesario trasladarlos a un hospital.

La historia fue compartida en la página oficial de Facebook de Protección Civil Estatal Colima a través de un video en el que se ve el crecimiento de la marea pese a que los sujetos se encontraban a escasos metros de la orilla. Aunque en las imágenes no se constata, los jóvenes no requirieron atención médica pese a haberse quedado "atorados" en el mar.

Por ello, la unidad de Protección Civil Estatal Colima exhortó a la población a respetar las zonas para realizar actividades acuáticas, respetar las indicaciones de los Guardavidas y evitar ingresar al mar después de haber ingerido bebidas embriagantes.

