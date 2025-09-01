Lunes, 01 de Septiembre 2025

Salvan a cinco jóvenes que nadaban en playa con bandera roja en Manzanillo

Los hechos ocurrieron en la playa Miramar durante la tarde del domingo

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Guardavidas lograron el rescate de los cínco jóvenes que quedaron atorados en la creciente del mar. AP / ARCHIVO

La tarde de este domingo, elementos Guardavidas de la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima rescataron a cinco bañistas que ingresaron al mar con bandera roja y presentaron dificultades para salir.

Los hechos ocurrieron en la playa de Miramar del municipio de Manzanillo en el que la fuerte corriente y oleaje provocó que cinco jóvenes que nadaban cercanos a la orilla, presentaran problemas para salir del mar. Por ello, personal entrenado realizó el rescate acuático de los cinco sujetos y se les aseguró en tierra firme, sin que fuera necesario trasladarlos a un hospital.

La historia fue compartida en la página oficial de Facebook de Protección Civil Estatal Colima a través de un video en el que se ve el crecimiento de la marea pese a que los sujetos se encontraban a escasos metros de la orilla. Aunque en las imágenes no se constata, los jóvenes no requirieron atención médica pese a haberse quedado "atorados" en el mar.

Por ello, la unidad de Protección Civil Estatal Colima exhortó a la población a respetar las zonas para realizar actividades acuáticas, respetar las indicaciones de los Guardavidas y evitar ingresar al mar después de haber ingerido bebidas embriagantes.

