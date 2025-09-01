Pensión Bienestar: Cuánto dinero depositarán en septiembre los programas

Septiembre, el mes que inició hoy lunes 1, incluye un pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores.Eso no es todo. La dispersión para los distintos programas de apoyo del Gobierno de México, trae también los pagos de la Pensión para adultos mayores, el pago de la Pensión para Personas con Discapacidad y la Pensión Mujeres Bienestar.Quienes sean personas adultas mayores o tengan alguna discapacidad tienen la opción de nombrar a un auxiliar que lleve a cabo el trámite en su representación. Para ello, el auxiliar deberá presentar la misma documentación requerida.Para este 2025, la Secretaría del Bienestar incrementó los montos de las pensiones en comparación con el año anterior. Los pagos actualizados por programa hasta septiembre son:Si deseas conocer más detalles, puedes acudir directamente a los Módulos de Bienestar o consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF