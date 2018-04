Seguridad sin perdón a delincuentes, ofreció a jóvenes Margarita Zavala

Un México sin demagogia, con honestidad y seguridad, sin amnistía a delincuentes, ofreció a jóvenes universitarios la candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala Gómez del Campo, de triunfar en la elección del próximo 1 de julio.

Durante un diálogo con estudiantes de nivel superior en el Centro Convex regiomontano, la ex primera dama del país enfatizó su intención de fortalecer la seguridad a partir de la profesionalización policial, mejores tecnologías, reforma al sistema de justicia, así como en el combate a feminicidios y desapariciones.

El mejoramiento de la seguridad lo fundamenta en cinco ejes: "en primer lugar buscaría profesionalizar a la policía, para que estuviera en los mejores estándares internacionales, para que le tuviéramos confianza", mencionó.

"Segundo, voy a adquirir la mejor tecnología, para ampliar las capacidades de inteligencia, de análisis, de investigación del Estado; tercero, hay que reformar el sistema de justicia, para que quede claro, que el que la haga, la tiene que pagar, así de sencillo, así de difícil", señaló.

Sostuvo que la impunidad genera corrupción e inseguridad, para lo cual es necesario "una ley que proteja a los inocentes, que no los exponga constantemente".

En cuarto término, "voy a poner como prioridad nacional, el combate al feminicidio, la desaparición de niñas, adolescentes y de jóvenes, porque no tienen más que al Estado para enfrentar a los delincuentes", dijo.

El quinto punto de su propuesta en seguridad son los valores "en la familia, las escuelas, las universidades, para sacar también, con el gobierno, para sacar de raíz, lo que necesitamos trabajar para combatir la violencia, por eso es tan importante la educación, el deporte y la cultura".

Se puede recuperar el liderazgo en seguridad y con respeto a la ley, sin pacto con criminales, "yo los voy a defender y no voy a dar ni amnistía, ni complicidades y eso sí es fundamental".

La ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) manifestó que "la corrupción y la inseguridad no nos está dejando crecer como deberíamos de crecer, y tenemos que buscar la manera de seguir creciendo y de crecer sostenidamente".

Pidió a los jóvenes tomar decisiones y votar por quien quieran, "pero no se dejen estigmatizar, no se dejen etiquetar, no se dejen que les impongan el miedo o la aritmética".

"Lo que necesita nuestro país no es un iluminado que crea que lo sabe todo, el que lo puede todo, lo que necesita nuestro país es una Presidencia con rumbo, con valentía", remarcó la aspirante presidencial independiente.

En entrevista posterior, Zavala Gómez del Campo externó que la inseguridad es de las más altas preocupaciones de la ciudadanía, de ahí su compromiso de trabajar en contra de la delincuencia, de triunfar en la próxima elección.

Dijo que el fortalecimiento de la Policía Federal será fundamental, con un sistema nacional policiaca, mayor equipamiento, poner alto a la impunidad y trabajar en valores como honestidad, congruencia y justicia.

Por otra parte, dijo que en su propuesta económica espera crear condiciones para elevar el salario mínimo, crecer con la economía de libre mercado y respeto a la propiedad privada.

Por último, criticó el discurso "polarizador" de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, porque "divide, excluye y luego, es el típico discurso de odio, donde culpa a todos los demás y genera que sus simpatizantes tengan actos de violencia contra los que consideran sus enemigos".

Luego del diálogo con jóvenes, la candidata presidencial independiente inauguró su casa de campaña en la colonia Buenos Aires de la capital regiomontana.