Anaya está "tocado", no ha explicado escándalos: Calderón

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa señaló que el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, es una persona deshonesta, luego de ser involucrado en irregularidades de su patrimonio.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Calderón Hinojosa dijo que Anaya está "tocado" ya que no ha podido aclarar los escándalos que lo involucran en operaciones de "lavado" de dinero.

Dijo que los actuales candidatos a la Presidencia tienen virtudes y defectos, pero que su esposa, Margarita Zavala, es la mejor, ya que puede competir con Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza las encuestas rumbo al 1 de julio.

Sobre José Antonio Meade, candidato de la Coalición Todos por México, señaló que es el abanderado de un partido corrupto.

Del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, indicó que tiene una característica positiva, "ser perseverante", pero que propone ideas que pueden dañar a México.

Aseguró que sigue siendo panista y que no tiene ningún cargo en la campaña de la candidata independiente Margarita Zavala, a quien apoya, no sólo porque es su esposa, sino "porque es la única opción honesta en la boleta, no tiene las hipocresías y fantasmas como otros candidatos".

OA