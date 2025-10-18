Marcha Zombie 2025: Calles cerradas y alternativas viales en CDMX

La Ciudad de México da inicio a los festejos y celebraciones por Día de Muertos y Halloween con uno de sus eventos más esperados del año: la Marcha Zombie 2025. Este evento familiar, tiene como objetivo el promover la tolerancia y la difusión de la Cultura Alternativa, y se llevará a cabo este sábado 18 de octubre.

Si te interesa formar parte del misticismo que rodea este evento, los organizadores han establecido algunos requisitos esenciales que debes conocer.

Disfraz obligatorio: Solo las personas que acudan disfrazadas conforme a la temática podrán marchar.

Realizar donativo social: Para participar, es necesario llevar un donativo de alimento no perecedero. Este será entregado al Banco de Alimentos "Unidos Distribuimos y Transformamos 123 IAP".

Ruta y concentración del contingente

La cita es frente al Monumento a la Revolución a partir de las 10:00 horas, sin embargo, la marcha está convocada para partir hacia el Zócalo capitalino a partir de las 16:00 horas.

Se ha advertido que, debido al paso del contingente, varias vialidades principales permanecerán cerradas, por lo que se recomienda el transitar por rutas alternas para evitar retrasos en tu rutina de fin de semana.

Las calles que permanecerán cerradas serán: Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Avenida 5 de Mayo.

Algunas rutas alternas a considerar son: José María Izazaga, Dr. Río de la Loza, Fray Servando T. De Mier, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Avenida de los Insurgentes y Avenida Chapultepec.

