En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se ejecutaron 16 cateos y diez órdenes de aprehensión en tres estados distintos como parte de las acciones para debilitar la estructura de un grupo de la delincuencia organizada, dedicados al tráfico y operaciones relacionadas con armas.

En un operativo liderado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), se realizaron operaciones simultáneas en el Estado de México, Jalisco y Nayarit . El resultado: 14 personas detenidas y aseguramiento de armamento, municiones, explosivos, equipo táctico diverso y vehículos.

Personal naval junto con FGR y SSPC cumplimentaron un cateo en Estado de México, un cateo en Nayarit y 14 cateos en Jalisco. Todos ellos relacionados con una célula delictiva dedicada a la compra, modificación y venta de armas, como su principal actividad ilícita.

Como resultado de los operativos simultáneos se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión, donde se detuvo a siete operadores de primer nivel de dicha estructura delictiva, con funciones de jefe de plaza, operaciones financieras y logísticas, así como a otros tres de segundo nivel, encargados principalmente a la compra, modificación y venta de armas.

Además, en los cateos realizados se detuvo a cuatro personas más, una de ellas encargada de resguardar una bodega con diferentes artículos de armamento y equipo táctico. También, se aseguraron cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.

Las personas detenidas junto con los materiales asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondientes, quien determinará su situación legal.

Omar García Harfuch reveló que entre los detenidos se encuentra Héctor Agustín “N”, alias “Cachorro”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas y jefe de plaza del Cártel Nueva Generación (CNG), así como de proveer armamento a distintas facciones de dicho grupo criminal.

El resto de órdenes de aprehensión se realizaron contra las siguientes personas:

Luis Diego “N”, principal operador financiero de la estructura.

Adily Paola “N”, operadora financiera.

Bernardo Enrique “N”, encargado de la estructura logística.

Javier Othón “N”, alias “Jalisquillo”, dedicado a la compra y venta de arma para su distribución.

Héctor Alejandro “N”, encargado de modificar y elaborar piezas de armas.

Kevin Darío “N”, dedicado a la compra y venta de armas.

Salvador “N”, encargado de distribuir y modificar armas.

Santiago de Jesús “N”, vendedor minorista armas en Nayarit.

Fernando Israel “N”, dedicado a la compraventa de armas para su distribución.

Además, en los cateos se detuvo a Lilia Padilla “N”, Ramón Alonso “N”, Andrea Rosina “N” y Rogelio “N”.

Te puede interesar: Policía de Guadalajara anuncia detenciones realizadas en la última semana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB