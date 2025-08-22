Francisco “N” alias “El Paco”, uno de los 13 detenidos del miércoles 20 de agosto y señalados por la Fiscalía Capitalina como participante el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular y José Muñoz, coordinador general de asesores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue identificado por agentes investigadores como la persona que los estuvo vigilando por cinco días seguidos e incluso estaba armado para asesinarlos.

“El Paco” aparece en las imágenes captadas por la cámara de seguridad de un complejo habitacional cerca de donde sucedió el crimen en Calzada de Tlalpan días previos al 20 de mayo.

Fue captado durante tres días seguidos “camuflado” como trabajador de una obra usando botas de trabajo, en ocasiones casco de motociclista, así como chaleco reflejante y guantes de carnaza; estaba armado y según las indagatorias tenía la consigna de asesinar a los dos colaboradores de Brugada.

La investigación detalla que otras dos personas también detenidas ayer -Norma y Fanny “N”- eran las encargadas de proporcionar información al “Paco” de a qué hora salía Ximena de su domicilio.

Irán hasta las últimas consecuencias

A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular, y José Muñoz, coordinador de asesores de la jefa de Gobierno Clara Brugada, la mandataria afirmó que las 13 detenciones relacionadas con el caso representan los “primeros avances de una investigación que sigue en curso”.

En un breve mensaje que ofreció en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, pidió a todas las instituciones que han participado en el caso que continúen con la investigación para el esclarecimiento total de los hechos “hasta sus últimas consecuencias”.

“En memoria de Ximena y José y en respeto a sus familias, amigos y compañeros, este gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva. A la ciudadanía, le reitero nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso a favor de la seguridad y la justicia de la Ciudad de México”, expresó.

Resaltó la coordinación entre los órdenes de gobierno para avanzar en el caso y externó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo respaldo “ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto”.

