En una acción encabezada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se logró la detención de Gabriel "N" en Guerrero, un sujeto buscado por autoridades de Estados Unidos.

Derivado de la cooperación internacional, se tuvo conocimiento que la colonia Barrio de San José, en el municipio de Ometepec, era la zona de movilidad de un sujeto que contaba con orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades estadounidenses, además de estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito.

Tras realizar recorridos de seguridad, ubicaron a una persona que coincidía con sus características, le marcaron el alto, corroboraron su identidad y lo detuvieron.

Gabriel "N" fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

La captura de Gabriel “N” fue confirmada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, con el siguiente mensaje en redes sociales:

"En un operativo realizado en Guerrero por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la

@FGRMexico, fue detenido Gabriel “N”, quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos al estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito".

