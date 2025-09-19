De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres del Gobierno de México, desde 1985, en el mes de septiembre, se han registrado cinco sismos con magnitud mayor o igual a 7.

Cronológicamente corresponden con los eventos registrados el 19 y 20 de septiembre de 1985 en las costas de Michoacán y Guerrero (magnitudes 8.1 y 7.6, respectivamente); 7 y 19 de septiembre de 2017 en el centro de México y golfo de Tehuantepec (magnitudes 8.2 y 7.1, respectivamente); y 7 de septiembre de 2021 en las costas de Guerrero (magnitud 7.1). Gran parte de estos son recordados principalmente por los daños materiales y pérdidas humanas que causaron.

Aquí te compartimos algunos aspectos de los sismos:

El sismo de 1985 tuvo epicentro en las costas de Michoacán con magnitud 8.1 a una profundidad de 15 kilómetros. El movimiento del terreno fue percibido en el centro, sur y occidente del país ocasionando más de 30 mil heridos, 150 mil damnificados, 30 mil viviendas destruidas y más de 60 mil con daños.

La cifra oficial fue de 6 mil decesos. El total de daños se cuantificó en 4 mil 100 millones de dólares. El segundo evento más importante se registró la noche del 20 de septiembre, cuya magnitud fue 7.6 y causó el derrumbe de muchas estructuras dañadas por el evento principal.

En el golfo de Tehuantepec, 140 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, a las 23:49 h del 7 de septiembre de 2017, ocurrió uno de los sismos de mayor magnitud (8.2) que se han registrado en México. Este evento fue percibido en gran parte del centro y sur del país. Causó la muerte de 99 personas: 79 en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco. Se reportaron más de 449 mil damnificados, 112 mil viviendas afectadas, 6 mil escuelas y 51 unidades de salud con afectaciones, así como pérdidas económicas por cerca de 19 mil millones de pesos. Hasta el 23 de marzo de 2018 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó veinte mil réplicas: https://twitter.com/sismologicomx/status/977378132004102145.

El sismo del 19 de septiembre de 2017 se registró a las 13:14 h, con magnitud 7.1 y epicentro 8 km al noroeste de Chiautla de Tapia, Puebla a una profundidad de 51 km. La Ciudad de México fue afectada por este sismo y también los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala. La Ciudad de México reportó 228 decesos, Morelos 74, Puebla 45, el Estado de México 15, Guerrero 6 y Oaxaca 1. El costo de las afectaciones fue estimado en 62 mil 99 millones de pesos.

En 2021 ocurrió un sismo el mismo día que se cumplieron cuatro años del sismo del 7 de septiembre del 2017. Este temblor ocurrió a las 20:47 h, tuvo epicentro 14 km al suroeste de Acapulco, Guerrero, con magnitud 7.1 y una profundidad de 15 km. Los principales daños que causó se concentraron en el estado de Guerrero y hasta el 28 de febrero de 2022 el SSN reportó 3,321 réplicas, la mayor de ellas de magnitud 5.2. La población afectada a consecuencia de este evento fue alrededor de 32 mil personas y el costo de los daños fue estimado en alrededor de 209 millones de pesos.

