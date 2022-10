El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, hizo votos porque la salud del Presidente Andrés Manuel López Obrador, mejore.

Lo anterior, luego del hackeo a informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre los que se reveló que el titular del Ejecutivo tiene varios padecimientos, entre ellos, gota, hipotiroidismo y que en enero fue trasladado en un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Palenque a la Ciudad de México por un riesgo de infarto.

"Soy uno de los principales opositores al régimen y particularmente a las decisiones que toma el Presidente López Obrador, sin embargo, en materia de salud lo primero es eso, y, por lo tanto, al Presidente le deseo que tenga salud, y que si hoy no la tiene, que se reponga por él, por su familia y por México, y además como creyente les digo, le pido a Dios que le dé salud al Presidente de México que es el presidente de todos los mexicanos, con eso yo no medro, no voy a hacer política, ni absolutamente nada, que se mejore el Presidente", declaró desde Aguascalientes, a su llegada al Congreso de esa entidad, para participar en la toma de protesta de Teresa Jiménez como gobernadora del estado.

Creel Miranda, aprovechó para reiterar su petición para reunirse con López Obrador, a fin de buscar una solución conjunta a los problemas de inseguridad en México.

Dijo que pese a la falta de respuesta a su solicitud, no se rinde, no se rendirá.

"Me dijeron que era imposible sacar una Reforma Política cuando el PRI tenía hegemonía, y la Reforma Política salió en 1996, también me dijeron que era imposible sacar al PRI de la presidencia, coordine la campaña de Vicente Fox durante 2 años y medio y le ganamos al PRI hegemónico. Entonces, para Santiago Creel la política es el arte de hacer posible lo imposible, para mí va primero México, yo estoy aquí por México", concluyó.

