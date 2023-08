Santiago nunca sospechó que sus vacaciones de verano cambiarían para siempre. Fue agredido el pasado 31 de julio, durante su jornada laboral, luego de que le pidiera a un comensal que esperara su turno para ser atendido. Lo que ocurrió después no lo esperó nunca. Las cámaras de vigilancia del establecimiento grabaron cómo el cliente se adentró a la zona de trabajo de Santiago, y lo golpeó repetidas ocasiones hasta que el joven quedó hecho un ovillo sobre el suelo. Nadie hizo nada para defenderlo.

Santiago se encontraba trabajando por su periodo vacacional, antes de regresar a la escuela. La agresión lo llevó a la hospitalización, por fracturas en la nariz, pómulo y cráneo, y con las consecuencias del cerebro hinchado. La Fiscalía de San Luis Potosí aclaró a través de un comunicado que Santiago se encuentra estable, y que ya recibe la atención correspondiente. También señaló que el agresor, Fernando "N", alias "El Tiburón", no quedará impune.

Fernando "N", el agresor del trabajador de Subway

Después de que se viralizara el video del ataque en la cadena restaurantera, las redes sociales hicieron lo suyo para localizar al agresor. Fernando "N", "El Tiburón", es un maestro de artes marciales en San Luis Potosí, dueño de una tienda de autopartes, y se desempeña como supuesto abogado. Videos que circulan muestran sus rutinas en el gimnasio y boxeo, además que no es la primera vez que agrede a personas, pues otro video lo muestra en la calle en medio de una rencilla en la que también tiene ventaja sobre su contrincante.

La cadena de restaurantes también compartió un comunicado oficial en el que condenan el ataque, y aclaran que se encuentran en contacto con las autoridades locales, para "que el autor del delito responda ante la justicia". "Estamos consternados y condenamos categóricamente el incidente suscitado (...) el lunes 31 de julio del 2023, en el que un sujeto agredió brutalmente a un artista del sándwich", escribieron.

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que el caso no quedará impune, y que la Fiscalía General del Estado ya se encuentra en las investigaciones pertinentes para que el agresor quede a disposición de la autoridad judicial. En las redes sociales de Fernando "N", cientos de usuarios le han dejado mensajes de repudio, y exigen justicia. No obstante, no ha sido detenido.

Mientras tanto, Santiago sigue hospitalizado.

Con información de SUN

FS