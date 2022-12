El político nuevoleonés, Fernando Barragán, quien fuera asesor del gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha renunciado al puesto después de que el gobernador hiciera público su interés por postularse a la presidencia de México en las próximas elecciones.

Fernando Barragán, quien además fuera excandidato a la gubernatura de Nuevo León, y gobernador interino en el periodo entre enero y octubre del 2003, lamenta la decisión del licenciado Samuel García, sobre buscar la presidencia por Movimiento Ciudadano (MC).

Barragán también expresó su desacuerdo con el partido, por decidir no formar parte de la alianza opositora en la contienda electoral de 2023 y 2024.

El político por Movimiento Ciudadano presentó su posicionamiento sobre las declaraciones que hizo Samuel García al expresar que su partido tiene muchos y muy buenos candidatos, y "me apunto como uno de ellos", al tiempo de declarar que si bien no sabe si contenderán solos o "en bola en 2024", ya demostraron que "no ocupamos a nadie, qué solos ganamos y ganamos bien".

A través de su página de Facebook, Fernando Elizondo expuso, "por encima del aprecio que le tengo a Samuel García, tengo la convicción de que la decisión anunciada por él de buscar la candidatura a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano es un grave error que traerá muchas consecuencias negativas.

Lo mismo pienso de la decisión de este partido (MC) de participar sin alianzas en las elecciones de 2023 y 2024", agregó quien fuera candidato del PAN al gobierno de Nuevo León en 2009 y de Movimiento Ciudadano en 2015, cuando declinó para apoyar a Jaime Rodríguez Calderón, a quien acompañó en el gobierno estatal como coordinador de la Oficina Ejecutiva.

Barragán asentó que buscará "sin tregua el mayor bien de México y de Nuevo León, y estoy convencido de que estas decisiones van en dirección opuesta".

En consecuencia, señaló, "me he excusado irrevocablemente de ser miembro del consejo asesor del gobernador (Samuel García)" y explicó: "he declinado la calidad de mentor del mismo y he pedido no ser incluido en nada que tenga que ver con estos proyectos políticos".

En tanto, la asociación civil Reforestación Extrema, que encabeza el activista Cosijoopii Montero, consideró muy imprudentes, innecesarias y fuera de lugar, las declaraciones de Samuel García, al expresar su deseo de ser considerado como aspirante a la Presidencia de la República, pues afirmó que con ello "falta a la confianza que se le dio porque lo que nos está diciendo es que nos mintió cuando dijo (igual que lo hizo El Bronco, Jaime Rodríguez), sobre no buscar nada fuera de la gubernatura.

"¿Qué no puede Nuevo León tener un gobierno que cumpla lo que promete y sea entregado para resolver los de por sí, ya muchos problemas que tenemos? Terribles los días para Nuevo León", expresó Montero sobre lo dicho por Samuel García, durante una convención extraordinaria de Movimiento Ciudadano que tuvo lugar el lunes.

En tanto, los partidos PAN y PRI, a través de sus representantes jurídicos Daniel Galindo y Gustavo Solís, respectivamente, presentaron el martes por la tarde, ante el Instituto Estatal Electoral, una denuncia contra el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, titular de la Unidad Administrativa Amar a Nuevo León, "por destinar en horario laboral, recursos humanos y materiales en actividades partidistas, mientras Nuevo León se encuentra sumido en una crisis de inseguridad, sin agua y con el Metro colapsado".

BB