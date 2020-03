Saludo a la mamá del "Chapo", una falta de respeto: PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que es muy grave el mensaje que mandó el presidente, Andrés Manuel López Obrador al saludar a la mamá de Joaquín "El Chapo" Guzmán, pues es una falta de respeto para todos los mexicanos, para las Fuerzas Armadas y para las víctimas del narcotráfico y la violencia.

"Lo grave es el mensaje que se manda desde el Ejecutivo, de los abrazos y de la amnistía desde el gobierno Federal"

"No puede ser que mientras en EU se procesa al 'Chapo' Guzmán, aquí se haya liberado a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante, cuando ya se le podía haber detenido en una decisión que no ha quedado clara. Y tampoco se entiende que en una gira, que no era prioritaria, coincida y salude a la mamá de 'El Chapo' Guzmán, es falta de respeto para todos los mexicanos, para las Fuerzas Armadas del país, es una falta de respeto para todas las víctimas del narcotráfico y la violencia, muestra un desdén al Estado de Derecho", aseguró el dirigente del blanquiazul.

En una conferencia de prensa virtual, Marko Cortés aseguró que el saludo de López Obrador con María Consuelo Loera Pérez es un desdén para el Estado de derecho, y lo calificó como una nueva cortina de humo del gobierno Federal ante la pandemia del coronavirus.

Presidente, su saludo a la madre del Chapo Guzmán indigna a todos, es una falta de respeto para las víctimas del narcotráfico y las Fuerzas Armadas que arriesgan su vida por nuestra seguridad. Urge que explique su nexo con esa familia y si hay relación con la liberación de Ovidio — Marko Cortés (@MarkoCortes) March 30, 2020

"Andrés Manuel López Obrador no está entendiendo la crisis sanitaria por la que estamos pasando porque sigue con sus actividades y no se cuida y no cuida a sus colaboradores. Es una nueva cortina de humo de lo que es realmente importante, sin quitar la gravedad, lo grave es el mensaje que se manda desde el Ejecutivo, de los abrazos y de la amnistía desde el gobierno Federal", explicó.

Y agregó: "Lo que pedimos es que el Presidente se concentre en lo importante, que es cuidar la vida de los mexicanos y el ingreso, y es el Estado de derecho, y que no mande estos mensajes en donde hay personas por encima de la ley".

JM